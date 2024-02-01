Один кандидат отказался баллотироваться на пост президента Литвы

 
ELTA
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Partijos Artūras Paulauskas„Laisvė ir teisingumas“ rinkiminis štabas
Partijos Artūras Paulauskas„Laisvė ir teisingumas“ rinkiminis štabas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Артурас Паулаускас, временно исполняющий обязанности председателя партии "Свобода и справедливость", принял решение не участвовать в президентских выборах. Как сообщается в пресс-релизе, на съезде партии в эту субботу на выборах лидера страны он предложит партии поддержать адвоката Игнаса Вегеле.

"Я очень благодарен своим друзьям по партии за доверие, но после долгих раздумий я принял решение не участвовать в президентских выборах", - говорит А. Паулаускас.

"Жизнь литовского государства нуждается в восстановлении доверия людей к своему государству и власти. Я верю, что юридические знания и компетентность Игнаса Вегеле в области прав человека помогут восстановить верховенство закона и стабильность политической системы, которую мы в последнее время утратили", - заявил временный председатель партии.

Сообщается, что 3 февраля в Вильнюсе пройдет съезд партии, на котором будет избран председатель партии, утвержден план предвыборной программы и принято решение о поддержке кандидата в президенты И. Вегеле.

А. Паулаускас был выдвинут кандидатом на президентских выборах от партии "Свобода и справедливость" в начале декабря прошлого года – такое решение приняло правление политической силы.

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