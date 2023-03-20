"Настроение как после финиша большого марафона, прежде всего, и, конечно, очень приятно, что он завершился с большим доверием вильнюсцев, что, прежде всего, является обязательством и огромной ответственностью. Сдержанная радость и мысли о предстоящей работе", – сказал В. Бенкунскас журналистам в воскресенье вечером.

По мнению консерватора, жители Вильнюса проголосовали за него, потому что верили в его программу и хотели, чтобы Вильнюс двигался вперед.

По словам В. Бенкунскаса, он предполагал, что борьба во втором туре выборов с представителем партии "Свобода и справедливость" Артурасом Зуокасом будет нелегкой.

"Конечный результат не известен, но я очень верил в победу всем сердцем. Это позволила, конечно, ощутить та неожиданная поддержка после первого тура выборов, а сейчас, во втором туре выборов, шла напряженная борьба, я и ожидал подобного хода и верил, думал, что будет близкая борьба, а финал такой, что звучит "Queen", – размышлял представитель СО-ХДЛ.

В качестве своей первой задачи на посту мэра Вильнюса, В. Бенкунскас назвал формирование политической команды, правящей коалиции. Затем, по его словам, он возьмется за реализацию своей программы.

В. Бенкунскас выразил надежду, что сформировать правящую коалицию в Вильнюсском совете не составит труда, поскольку, по его словам, переговоры с потенциальными партнерами уже начались. Кроме того, по его словам, консерваторы получили достаточно мест, чтобы контролировать процесс формирования коалиции.

"Не составит труда сформировать коалицию, которая работала бы на ценностной, программной основе", — сказал политик.

По данным ГИК, после подсчета голосов на 143 из 156 участков Вильнюса на выборах мэра столицы лидирует В. Бенкунскас, набравший 51 проц. голосов избирателей, А. Зуокас - 48 проц. голосов.

В Вильнюсском городском совете СО-ХДЛ получили 19 мест, по 9 мест – партия "Свободы и справедливости" и партия "Свободы", 7 – Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), 4 – Социал-демократической партии Литвы и 3 – Национальной объединение.