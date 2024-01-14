Очередное письмо с угрозами получили члены Сейма: вы пожалеете об этом

Письмо с угрозами члены Сейма получили совсем недавно. Письмо написана на литовском языке, но по количеству ошибок кажется, что текст был переведен с другого языка с использованием компьютерной программы.
"Уважаемые члены Сейма! К вам обращаются белорусы, которые не живут у себя на родине, не поддерживают действующую власть Беларуси, не поддерживают Тихановскую и ее сторонников. Мы всегда с уважением относились к нашим соседям (украинцам, полякам, литовцам и латышам). Однако сейчас политика в отношении белорусов, живущих в Литве, неприемлема. Вы, наверное, забыли историю, поэтому напоминаем, что в XIX веке у 56% жителей Вильнюсского края родным языком был белорусский, а у 17% - литовский язык. В начале ХХ века Вильнюс был центром белорусского национального возрождения. Ту же роль он сыграл и для литовцев", - так начинается письмо, грамматику которого не исправлял Delfi.
(„Gerbiamieji Seimo nariai! Į jus kreipiasi baltarusiai, kurie negyvena savo tėvynė, nepalaiko dabartinės Baltarusijos valdžios ir neremia Tichanovskajos bei jos šalininkų. Visada pagarbiai elgėmės su savo kaimynais (ukrainiečiais, lenkais, lietuviais ir latviais). Tačiau dabar politika Lietuvoje gyvenančių baltarusių atžvilgiu yra nepriimtina. Turbūt pamiršote istoriją, todėl norime priminti, kad XIX amžiuje visame Vilniaus kraštas 56 proc. gimtoji kalba buvo baltarusių, o 17 proc. – lietuvių. XX a. pradžioje Vilnius buvo baltarusių tautinio atgimimo centras. Tokį pat vaidmenį jis atliko ir lietuviams“).
В письме говорится, что "в 1918 году, когда была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, в нее был включен и Вильнюс". Авторы письма говорят, что сами парламентарии должны помнить исторические факты и "правильно оценивать решения, которые они принимают в отношении белорусов".
"Хотим вас предупредить, что нас много и у нас уже есть боевые навыки. Если ваше правительство продолжит проводить агрессивную политику по отношению к белорусам, обещаем, вы об этом пожалеете. В Литве и за ее пределами есть наши боевые братья, которые могут помочь вернуть Вильнюс Беларуси, если возникнет большая необходимость. Нам потребуется объединить сотни тысяч белорусов для защиты интересов нации", - пишут авторы письма и еще раз призывают членов Сейма прекратить преследования белорусов в Литве.
Не в первый раз
Парламентарий Агне Ширинскене, получившая письмо на свой электронный ящик, не исключила, что получили его и многие члены Сейма. Политик напомнила, что это не первое письмо такого рода. "Может быть, уже третье. Эти письма уже стали практикой", - подчеркнула она.
В сентябре прошлого года Delfi сообщил, что некоторые члены Сейма получили на свои электронные ящики письма с угрозами, написанные от имени белорусского батальона Teror.
"Нам стало известно, что вы приняли решение не предоставлять политическое убежище нашему лидеру и белорусской правозащитнице Ольге Карач", - говорится в письме на русском языке.
Авторы письма заявили, что, если в отношении О.Карач иное решение не будет принято, они прибегнут к "радикальным мерам", направленным против парламентариев и их семей.
Тогда председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (НСГК) Лауринас Кащюнас сообщил Delfi, что передал письмо службам.
ДГБ предлагает обратиться в правоохранительные органы
По поводу последнего письма членам Сейма, Delfi обратился в Департамент государственной безопасности Литвы, но в отделе стратегических коммуникаций ведомства заверили, что в подобных случаях целесообразно обращаться в правоохранительные органы, которые оценивают, есть ли основания для начала досудебного расследования, и они имеют полномочия, предоставленные законом для проведения таких расследований.
"ДГБ не является учреждением досудебного расследования", - говорится в ответе.