Очередное письмо с угрозами получили члены Сейма: вы пожалеете об этом

"Уважаемые члены Сейма! К вам обращаются белорусы, которые не живут у себя на родине, не поддерживают действующую власть Беларуси, не поддерживают Тихановскую и ее сторонников. Мы всегда с уважением относились к нашим соседям (украинцам, полякам, литовцам и латышам). Однако сейчас политика в отношении белорусов, живущих в Литве, неприемлема. Вы, наверное, забыли историю, поэтому напоминаем, что в XIX веке у 56% жителей Вильнюсского края родным языком был белорусский, а у 17% - литовский язык. В начале ХХ века Вильнюс был центром белорусского национального возрождения. Ту же роль он сыграл и для литовцев", - так начинается письмо, грамматику которого не исправлял Delfi.