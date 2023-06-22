Очереди тягачей на восточной границе не уменьшатся: контроль может только ужесточиться

"Очереди тягачей возникают не по какой-то причине, а потому, что контроль за выполнением санкций значительно усилен. И я поддерживаю и буду поддерживать таможню во всей ее работе. В то же время некоторые товары двойного назначения вскоре будут запрещены к перевозке через границу. А вчера был согласован дополнительный пакет санкций. Мне трудно что-то обещать. Тем более, что не от меня зависит, будет ли легче пересечь границу на восток. Я думаю, что будет только сложнее по простой причине – у нас слишком много случаев нарушения санкций", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал М. Скуодис.