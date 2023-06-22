22 июня 2023 г. 14:17

Очереди тягачей на восточной границе не уменьшатся: контроль может только ужесточиться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilkikai Baltarusijos pasienyje
Vilkikai Baltarusijos pasienyje
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис утверждает, что хотя в последнее время на границе Литвы с Беларусью образовалась большая очередь грузового транспорта, сомнительно, что будут предприняты действия для облегчения пересечения восточной границы Литвы. По его словам, следует иметь в виду, что эти очереди – результат длительных проверок, которые необходимы для реализации жестких санкций в отношении России и Беларуси и пресечения нарушений санкций.

"Очереди тягачей возникают не по какой-то причине, а потому, что контроль за выполнением санкций значительно усилен. И я поддерживаю и буду поддерживать таможню во всей ее работе. В то же время некоторые товары двойного назначения вскоре будут запрещены к перевозке через границу. А вчера был согласован дополнительный пакет санкций. Мне трудно что-то обещать. Тем более, что не от меня зависит, будет ли легче пересечь границу на восток. Я думаю, что будет только сложнее по простой причине – у нас слишком много случаев нарушения санкций", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал М. Скуодис.

Министр отметил, что ведомства будут прилагать усилия для сокращения скопившихся очередей грузовиков, но это не будет делаться за счет облегчения проверок на границе. По его словам, пограничный контроль можно было только ужесточить.

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