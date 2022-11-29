Однако директор Baltijos tyrimai Раса Алишаускене не спешит констатировать, что крайне неблагоприятные для правых результаты опросов свидетельствуют о разной оценке качества работы двух последних правительств. Эксперт напоминает: несмотря на большее количество коммуникативных ошибок, чем у правительства С. Сквернялиса, правительству И. Шимоните пришлось столкнуться с гораздо большим количеством кризисов, повлиявших на жизнь жителей.

Кроме того, Эльте удалось получить и другие результаты исследований, проведенных по заказу партии "Во имя Литвы". В ходе проведенных опросов спрашивали, как жители оценивают работу правительства И. Шимоните по решению инфляционных и энергетических проблем. А также, кого жители в настоящее время считают лидером оппозиции в Сейме.

Считают, что правительство С. Сквернялиса лучше справлялось с кризисами

Согласно опросу, проведенному компанией Baltijos tyrimai, 46 проц. опрошенных считают, что правительство С. Сквернялиса лучше справлялось с кризисами, постигшими государство, чем нынешнее правительство И. Шимоните. "Как вы думаете, какое правительство лучше справлялось с возникающими в стране кризисами – предыдущее правительство С. Сквернялиса или нынешнее правительство И. Шимоните?", - такой вопрос задавали респондентам в анкете.

То, что действующая власть лучше справляется с кризисами, указали 17 проц. жителей. Между тем треть (30 проц.) опрошенных утверждали, что ни правительство И. Шимоните, ни С. Сквернялиса не способны должным образом решать кризисы. Еще 7 проц. жителей сказали, что не знают, как ответить на такой вопрос.

Оценили решения Шимоните в решении проблем, связанных с энергетикой и инфляцией

Возглавляемая С. Сквернялисом партия "Во имя Литвы" попросила включить в социологическое исследование Baltijos tyrimai вопрос о том, как жители оценивают работу правительства И. Шимоните по решению текущих инфляционных и энергетических проблем. Именно эти вопросы доминируют в общественном пространстве в последнее время. Несмотря на то, что обе вышеупомянутые проблемы усугублялись геополитическими обстоятельствами, со стороны оппозиции не было недостатка в замечаниях и критике в адрес правящих.

84 проц. респондентов считают, что правящие плохо справлялись с бьющей рекорды инфляцией и вызовами в энергетике. Всего 11 проц. респондентов придерживались противоположного мнения: по их словам, правительство работает исправно. 5 проц. респондентов не пожелали ответить на этот вопрос.

Лидером оппозиции жители считают Сквернялиса

Партии, причисляющие себя к левоцентристским, инициирующие один за другим вотумы недоверия министрам правительства И. Шимоните, до сих пор не смогли договориться по поводу лидера оппозиции. Похоже, что из-за взаимной конкуренции эта идея, по сути, уже отправилась в ящик. Однако партия "Во имя Литвы" решила спросить у жителей, кого из политиков в настоящее время в Сейме они видят в качестве лидера оппозиции. Отвечая на этот вопрос, респонденты без конкуренции выделили председателя "Во имя Литвы" С. Сквернялиса – 36 проц. респондентов ответили, что в настоящее время видят экс-премьера в качестве лидера оппозиции.

Другие названные респондентами политики значительно отстают от лидера: в качестве лидера оппозиции также указывали председателя Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса – 5 проц., члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса – 3,7 проц., европарламентария, главу Социал-демократической партии Литвы Вилию Блинкявичюте – 2,4 проц. Другие политики не перешагнули 2-процентную планку. Треть респондентов ответили, что у них нет мнения.

Опрос проводился с 26 октября по 8 ноября. Был опрошен 1 021 житель Литвы (в возрасте 18 лет и старше), исследование проводилось в 116 точках отбора. Результаты исследования отражают мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше, распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы. Погрешность результатов не превышает 3,1 проц. Метод опроса: личное интервью на дому у респондента.