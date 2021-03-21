Виргис Валентинавичюс, политолог из Университета Миколаса Рёмериса (УРМ), говорит, что правительство по-прежнему хорошо справляется со своей основной задачей.

"Как-то мы все забыли, что в декабре, когда это правительство пришло к власти, количество заболеваний в день приближалось к 4000. Сейчас оно сократилось до 400-500 в день.

Это правительство унаследовало Литву в очень сложной ситуации и ему досталась неблагодарная задача - научиться работать, чтобы преодолеть кризис, который был в несколько раз сложнее, чем тот, с которым столкнулось правительство Саулюса Сквернелиса весной", - сказал В. Валентинавичюс в передаче "День на Delfi".

"Основная задача на данный момент решена, пандемия на данном этапе находится под контролем, но у нас растет напряженность из-за интересов бизнеса, пробелов в коалиции, различий в сообщениях между министрами", - добавил он.

У В. Валентинавичюса, как и у других экспертов, есть замечания правительству по поводу коммуникации.

"Очевидно, что господин Дулькис, который пришел из Государственного контроля, не до конца понимает, что важно быстро предоставлять информацию и управлять предоставляем информации. Сейчас Минздрав отстает по многим вопросам - реагирует и заявление президента, и на чье-то другое. Запланированная работа по предоставлению всей необходимой информации представителям СМИ не просматривается", - сказал В. Валентинавичюс.

Он удивлен критической позицией президента по отношению к этому правительству и министру здравоохранения.

"Это удивительно, потому что президент вообще не имел особого мнения по тому, как управляло пандемией бывшее правительство".

"Возможно, это также объясняет, почему Дулькис иногда бывает слишком осторожным, хочет перестраховаться и боится принимать решения", - сказал политолог.

Лаурас Белинис, политолог из Университета Витаутаса Великого, говорит, что за сто дней мы видели всего несколько правительственных министров и премьер-министра.

Он также согласен с тем, что выступления премьер-министра и министров очень противоречивы.

"Люди, которые постоянно слушают, сбиты с толку, напуганы или вообще не знают, что делать, потому что сегодня они говорят одно, а другие решают иначе", - сказал Л. Белинис.

Однако даже по его мнению, действия правительства по борьбе с коронавирусом достаточно эффективны.

"Наверное, не стоит слишком сильно критиковать правительство из-за пандемии, потому что управление ею - это не только дело правительства. Это вопрос сознания всего общества, отношения к болезни", - сказал политолог.