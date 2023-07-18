Общественность заинтригована: неужели Грибаускайте примет участие в президентских выборах?

Фотографией и записью Л. Закарявичюс поделился в пятницу. И хотя он не уточнил, что именно готово и для чего нужна стратегия, похоже, граждане решили, что Д. Грибаускайте примет участие в президентских выборах 2024 года. Читатели выразили по этому поводу радость и поддержку.
Л. Закарявичюс, вступив в дискуссию с комментаторами, все-таки дал понять, что говорит несерьезно, хотя и заверил, что очень ждал бы кандидатуру Д. Грибаускайте на выборах. Ее консультант Года Баценскене подтвердила Delfi, что президент Д. Грибаускайте, срок полномочий которой истек, не намерена снова претендовать на эту должность. Она заверила, что позиция президента по этому вопросу не изменилась.
Еще в июле прошлого года Д. Грибаускайте объявила, что после своего второго срока ушла из активной политической жизни. "По поводу предстоящих в 2024 году президентских выборов дискуссия разгорается. Повторю еще раз, что после окончания второго срока я ушла из активной политики. Я останусь в публичном пространстве и время от времени буду выступать на разные актуальные темы. Никто не может отказать мне в праве иметь собственное мнение. Всех сторонников благодарю за понимание. А всем противникам – успокойтесь и не паникуйте", – писала президент в фейсбуке.
О том, что Д. Грибаускайте могла бы участвовать в выборах и победить, ранее говорил Мажвидас Ястрамскис, доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.
Кандидатура вызвала бы вопросы
По его словам, участие Д. Грибаускайте в президентских выборах вызовет вопросы у специалистов по конституционному праву. Конституция гласит, что "Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Республики не более двух раз подряд".
"Казалось бы, ключевое слово – “подряд” и для дебатов нет места", — отметил политолог. С другой стороны, эту фразу в Конституции можно понимать и по-другому – говорится о возможности переизбрания после перерыва (что и сделала Д. Грибаускайте). В прошлогоднем комментарии Delfi М. Ястрамскис также предполагал, что шансы на победу на президентских выборах у Д. Грибаускайте будут высокими.
Д. Грибаускайте занимала должность президента два раза подряд в 2009–2019 годах.