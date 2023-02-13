"Я благодарен генералу за время, уделенное планированию обороны Литвы и обсуждению возможных учений. Во время этого визита мы не только чертили на бумаге или обсуждали наши планы, но и исследовали самые важные места на территории Литвы. Распределение или дислокация сил – это часть операции, и для каждой операции необходимо планирование", - поблагодарил генерала командующий Литовской армией.

Генерал-лейтенант Ю.-И. фон Сандрарт посетил важные для обороны страны критические местности на юге Литвы, где была дана оценка операционному району, осмотрены новые обустраиваемые учебные поля, их состояние и развитие. В ходе визита также состоялось двухдневная дискуссия на тему "Союзники в Литве: вызовы логистики и совместимости. Роль и опыт Многонационального корпуса НАТО Северо-Восток".

"Как немецкий генерал я могу сказать, что обязательства Германии перед Литвой, несомненно, сильны. Как офицер НАТО, зоной ответственности которого является Литва, я четко заявляю, что долг и ответственность НАТО – охранять и защищать свои страны-члены, в том числе и Литву", - сказал генерал-лейтенант Ю.-И. фон Сандрарт.