Объединенная команда Литвы и Нидерландов примет участие в киберучениях

"Участие в учениях такого масштаба – чрезвычайно эффективный способ увидеть наши сильные стороны, улучшить взаимодействие с союзниками по НАТО и обменяться практическим опытом. Участвуя вместе с голландскими специалистами по кибербезопасности, мы можем учиться друг у друга и укреплять двустороннее сотрудничество", - сказала заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте.

Сообщается, что в состав команды учений в этом году входят специалисты по кибербезопасности литовской и голландской армий, к литовской команде также присоединяются специалисты Национального центра кибербезопасности, Союза стрелков Литвы, академического сообщества и бизнеса.