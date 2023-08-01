О своем решении участвовать в выборах президента Литвы Науседа объявит в конце года

"Я объявлю о своем решении в конце года", – сказал Г. Науседа в интервью Delfi TV во вторник.

Он заверил, что работа президента – не из легких.

"Поверьте, это не то кресло, которое было бы очень прохладным креслом. Это – горячее место. И оно остается горячим в течение пяти лет. Неважно, какого плана эта температура, но тем не менее она специально накаляется или просто сама жизнь бросает определенные вызовы. Чрезвычайно интересная работа", — сказал глава государства.

"Если кто-то думает, что здесь можно просто посидеть и погреться в лучах славы, то эта должность точно не такая", — заверил он.

Г. Науседа также назвал, с какими конкурентами хотел бы встретиться на выборах.

"Хотелось бы таких выборов, в которых участвуют различные кандидаты, представляющие не только разные партии, но и представляющие разное мировоззрение: представляющие и настоящий консерватизм, и настоящий либерализм, не какую-то бумажку, а настоящую, истинную левую идею", – сказал глава государства.