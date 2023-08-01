О своем решении участвовать в выборах президента Литвы Науседа объявит в конце года

"Я объявлю о своем решении в конце года", – сказал Г. Науседа в интервью Delfi TV во вторник.
Он заверил, что работа президента – не из легких.
"Поверьте, это не то кресло, которое было бы очень прохладным креслом. Это – горячее место. И оно остается горячим в течение пяти лет. Неважно, какого плана эта температура, но тем не менее она специально накаляется или просто сама жизнь бросает определенные вызовы. Чрезвычайно интересная работа", — сказал глава государства.
"Если кто-то думает, что здесь можно просто посидеть и погреться в лучах славы, то эта должность точно не такая", — заверил он.
Г. Науседа также назвал, с какими конкурентами хотел бы встретиться на выборах.
"Хотелось бы таких выборов, в которых участвуют различные кандидаты, представляющие не только разные партии, но и представляющие разное мировоззрение: представляющие и настоящий консерватизм, и настоящий либерализм, не какую-то бумажку, а настоящую, истинную левую идею", – сказал глава государства.
"Это должны быть действительно конкурентоспособные кандидаты, которые представили бы свои альтернативы, и у людей был бы выбор не между лучшими из худших, а выбор действительно достойного кандидата, который мог бы руководить Литвой в течение следующих пяти лет", — сказал он.
Г. Науседа уверяет, что выдвинутая им на последних президентских выборах концепция государства всеобщего благосостояния было левой идеей. Однако, признает он, для полной реализации идеи государства всеобщего благосостояния пятилетнего срока недостаточно.
"Достаточно ли пяти лет? Нет, недостаточно", — признал президент.
"Какие три года из этих пяти лет, если не больше, (...) были сорваны теми обстоятельствами, на которые мы не могли повлиять: это и первая, и вторая волны пандемии, и война в Украине, и те же злополучные выборы в Беларуси со всеми вытекающими последствиями. (...) Но мне было важно выстоять, с честью и достоинством двигаться дальше, и, думаю, мне это удалось", – подчеркнул он.
Очередные выборы главы государства пройдут в мае 2024 г. На сегодняшний день пока только один кандидат объявил о своем решении участвовать в президентских выборах – это член СКЗЛ Аурелиюс Верига.