2024.09.17 13:03

Новый состав Еврокомиссии: Кубилюс получил портфель еврокомиссара по вопросам обороны и космоса

 
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Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии. Новый портфель еврокомиссара по оборонной промышленности и космосу - получил европарламентарий, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами фракций Европарламента представила новый состав исполнительного органа ЕС. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале Еврокомиссии.

В новом составе Еврокомиссии у фон дер Ляйен будет шесть заместителей:

  • Тереза Рибера Родригес из Испании будет отвечать за чистый, справедливый и конкурентный экологический переход;

  • Хенна Вирккунен из Финляндии — за технологический суверенитет, безопасность и демократию;

  • Раффаэле Фитто из Италии — за сплоченность и реформы;

  • Роксана Мынзату из Румынии — за кадры, навыки и готовность;

  • Стефан Сежурне из Франции — за достижение процветания и индустриальную стратегию;

  • экс-премьер Эстонии Кая Каллас — за международные отношения.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что каждый член ее команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу.

Вместе они будем одной командой, которая работает над достижением одной общей цели - сделать Европу сильнее. Новый состав Еврокомиссии еще должен одобрить Европарламент.

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