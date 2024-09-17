Новый состав Еврокомиссии: Кубилюс получил портфель еврокомиссара по вопросам обороны и космоса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами фракций Европарламента представила новый состав исполнительного органа ЕС. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале Еврокомиссии.

В новом составе Еврокомиссии у фон дер Ляйен будет шесть заместителей: Тереза Рибера Родригес из Испании будет отвечать за чистый, справедливый и конкурентный экологический переход;

Хенна Вирккунен из Финляндии — за технологический суверенитет, безопасность и демократию;

Раффаэле Фитто из Италии — за сплоченность и реформы;

Роксана Мынзату из Румынии — за кадры, навыки и готовность;

Стефан Сежурне из Франции — за достижение процветания и индустриальную стратегию;

экс-премьер Эстонии Кая Каллас — за международные отношения.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что каждый член ее команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу.