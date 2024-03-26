Новый министр обороны Литвы: у нас будут вице-министры, отвечающие за всеобщую оборону и немецкую бригаду

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kaščiūnas
Laurynas Kaščiūnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Новый министр обороны Лауринас Кащюнас говорит, что в возглавляемом им министерстве будут вице-министры, отвечающие исключительно за всеобщую оборону и размещение немецкой бригады в Литве. Политик уверяет, что предложит некоторым членам нынешнего политического руководства продолжить работу, но фамилий конкретных вице-министров пока не раскрывает.

"Не исключено, что я временно возложу обязанности на всех действующих членов политической команды. Но некоторым, может быть, временно, другим я обязательно предложу остаться – которые, с моей точки зрения, хорошо работали", - во вторник журналистам в Сейме сказал Л. Кащюнас.

"У нас будет заместитель министра по вопросам всеобщей обороны и заместитель министра по немецкой бригаде, который будет курировать этот конкретный проект", - добавил он.

На вопрос, означают ли такие изменения, что уходящий министр Арвидас Анушаускас уделил этим вопросам недостаточное внимание, Л. Кащюнас заверил, что хочет более четко распределить обязанности вице-министров.

"Я просто хочу очень четко распределить, кто за что несет ответственность, что нам придется сделать в достаточно короткий период времени", - сказал он.

В настоящее время должность заместителя министра обороны занимают Жильвинас Томкус, Грета Моника Тучкуте и Ренюс Плешкис. Л. Кащюнас не назвал, кого из этих вице-министров он намерен оставить в политической команде.

Новый министр не меняет своей позиции и продолжает обещать решить вопрос комендантской системы в течение месяца.

"Вчера я разговаривал с будущей политической командой, чтобы мы могли начать работу. Очень надеюсь, что выполню свое обещание – я в этом уверен", - заключил он.

ELTA напоминает, что новый министр обороны Л. Кащюнас во вторник присягнул в Сейме. Его кандидатуру в понедельник утвердил президент Гитанас Науседа.

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