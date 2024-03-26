Новый министр обороны Литвы принес присягу в Сейме

Его кандидатуру в понедельник утвердил президент Гитанас Науседа.

Кащюнас сменит своего коллегу по партии Арвидаса Анушаускаса, о неожиданной отставке которого было объявлено более недели назад. Хотя политик не подтвердил и не опроверг распространившиеся в социальных сетях слухи о его отставке, в пресс-службе правительства подтвердили, что премьер-министр Ингрида Шимоните получила заявление Анушаускаса об отставке.

Однако кандидатура Кащюнаса получила неоднозначные оценки – малые партнеры коалиции – Партия свободы – дистанцировались от этой кандидатуры из-за разных взглядов партии и Кащюнаса на вопросы прав человека. Кроме того, около 20 неправительственных организаций также обратились к президенту с просьбой не назначать консерватора новым министром обороны.