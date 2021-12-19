Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в ходе ее первой заграничной поездки на этом посту заверила балтийские государства в солидарности со стороны Берлина на фоне напряженных отношений с Россией. "Мы твердо находимся на стороне наших партнеров и друзей", - заявила она в воскресенье, 19 декабря, в литовской Рукле.

На совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом Ламбрехт назвала ситуацию вокруг Украины "очень серьезным". По ее словам, она "может понять тревогу балтийских союзников" в этой связи. Ввиду конфронтации между Россией и Украиной следует выработать дипломатическое решение, но одновременно "необходимо убедительное устрашение" Москвы, подчеркнула она. Ламбрехт также сообщила, что одной из важнейших тем переговоров была ситуация на границе с Беларусью.

Литовский министр выразил готовность к поставкам оружия Киеву

В свою очередь Анушаускас призвал не позволять РФ переходить красные линии. Неприемлемо, чтобы российские власти пытались договориться о сферах влияния в Европе или требовали вывода сил НАТО с территории восточных членов альянса, подчеркнул он. По словам литовского министра, его страна готова к поставкам оружия Киеву. "Мы должны поддержать Украину всеми средствами и мерами, и Литва готова это сделать, в том числе предоставлением летального оружия", - отметил Анушаускас.

Кристине Ламбрехт посетила дислоцированных в Литве солдат бундесвера, несущих службу в рамках миссии Enhanced Forward Presence (EFP), которая была размещена в Балтии и Польше в 2017 году спустя три года после аннексии Крыма. При этом Германия взяла на себя руководство силами в Литве, в которые также входят военнослужащие из Бельгии, Исландии, Нидерландов, Норвегии и Чехии. В настоящее время в миссии участвуют около 500 солдат бундесвера.

Ламбрехт призвала ужесточить персональные санкции против Москвы

Перед поездкой в Литву Ламбрехт высказалась за ужесточение персональных санкций против руководства в Москве. "В настоящий момент нам следует сосредоточить внимание на Путине и его окружении", - заявила она в интервью еженедельнику Bild am Sonntag. Ответственные за агрессию должны испытать на себе ее последствия, например, утратив возможность "ездить на шопинг на Елисейские поля в Париже", пояснила она.

В последнее время из-за наращивания численности российских войск на границе с Украиной многие политики в Германии и в Европейском Союзе в целом выражают опасения, что эта передислокация может оказаться подготовкой вторжения РФ в соседнюю страну. Страны "группы семи" (G7) и ЕС пригрозили Москве, что военная агрессия повлечет за собой "массивные последствия". Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил 18 декабря о возможном усилении сил НАТО в Румынии и Болгарии.

МИД России 17 декабря опубликовал пакет требований по гарантиям безопасности, предполагающий, в числе прочего, отказ от дальнейшего расширения НАТО и принятия в ее состав Украины в ее состав. Кроме того, Москва предложилаАльянсу не размещать дополнительные войска и вооружения за пределами стран, в которых они находились в мае 1997 года, то есть до вступления стран Восточной Европы в НАТО.