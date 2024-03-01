Новейший опрос: Науседа – самый реальный претендент на пост президента

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Новейший опрос показал, что значительная часть населения Литвы на посту главы на второй срок хотела бы видеть нынешнего президента Гитанаса Науседу. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas.

В ходе опроса, проведенного 8-17 февраля, 39,1 проц. респондентов указали, что Г. Науседа, баллотирующийся на второй срок, лучше всего подходит для руководства государством.

Второе место в рейтинговой таблице занимает баллотирующийся на пост президента адвокат Игнас Вегеле.11,6 проц. жителей видели бы его президентом.

Третье место занимает премьер Ингрида Шимоните, кандидат на выборах, выдвинутая консерваторами. Ее готовы поддержать 11 проц. жителей Литвы.

В ходе опроса респонденты упоминали и других баллотирующихся на пост президента кандидатов – лидера новой учрежденной партии "Неманская заря", члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса (3,8 проц.), кандидата от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюса Веригу (3,6 проц.), бывшего командующего армией Валдаса Туткуса (2,5 проц.), выдвинутого Партией труда Андрюса Мазурониса (2,3 проц.) и кандидата от Партии свободы Дайнюса Жалимаса (2,3 проц.).

Менее 2 проц. респондентов указали, что на посту президента хотели бы видеть самовыдвиженца врача Эдуардаса Вайткуса и кандидата от Союза демократов "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса.

Опрос жителей по заказу Lietuvos rytas Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus проводил 8-17 февраля.

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