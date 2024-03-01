Новейший опрос: Науседа – самый реальный претендент на пост президента

В ходе опроса, проведенного 8-17 февраля, 39,1 проц. респондентов указали, что Г. Науседа, баллотирующийся на второй срок, лучше всего подходит для руководства государством.

Второе место в рейтинговой таблице занимает баллотирующийся на пост президента адвокат Игнас Вегеле.11,6 проц. жителей видели бы его президентом.

Третье место занимает премьер Ингрида Шимоните, кандидат на выборах, выдвинутая консерваторами. Ее готовы поддержать 11 проц. жителей Литвы.