Новейший опрос: наибольшая поддержкой пользуются социал-демократы

Правда, по сравнению с опросом, проведенным в марте этого года, поддержка социал-демократов немного снизилась. Тогда их положительно оценивали 20,3 проц. респондентов.

По данным опроса, на втором месте – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Поддержка этой партии возросла с 7,4 до 10,1 проц. На третьем месте – Союз крестьян и зеленых Литвы. За него проголосовали бы 6,6 проц. опрошенных (в марте – 9,9 проц.).

В пятерку также вошли: возглавляемый Саулюсом Сквернялисом Союз демократов „Во имя Литвы“, чья популярность также снизилась с 9,6 до 6,6 проц. и „Неманская заря“, возглавляемая известным своими антисемитскими заявлениями Ремигиюсом Жемайтайтисом (6,4 проц.).