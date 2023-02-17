Новейший опрос жителей: лидирует демократический союз "Во имя Литвы", на втором месте – соцдемы

Партия демократический союз "Во имя Литвы" во главе с Саулюсом Сквернялисом набрала бы 14,7 проц. голосов респондентов. Партия возглавляла список и в ноябре, но тогда за нее проголосовали бы 12,5 проц. жителей. Также большей поддержкой избирателей заручилась бы и Социал-демократическая партия Литвы. Ее рейтинг вырос почти на 4 проц. – с 10,7 до 14,4 процента.

Несмотря на то, что опрос проводился на фоне возникшего в Литве скандала с педофилией, в котором фигурировал отказавшийся от мандата Сейма экс-консерватор Кристиенас Бартошявичюс, рейтинги Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) также выросли. В ноябре СО-ХДЛ поддержало 8,1 проц. респондентов, тогда как в январе – 11,7 проц.

Если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, минимальный порог в 5 проц. удалось бы перешагнуть еще трем партиям: Союзу крестьян и зеленых Литвы (7,2 проц.), Партии труда (5,9 проц.) и Движению либералов (5,3 проц.). Остальные партии — партия "Свобода и справедливость" (2,8 проц.), Партия свободы (2,7 проц.), Партия регионов Литвы (2,1 проц.), Партия "Молодая Литва" (1,5 проц.), Союз народа и справедливости (1,1 проц.), Христианский союз (0,4 проц.), Национальное объединение (0,1 проц.) в Сейм не прошли бы.

25,9 проц. респондентов не определились или не собираются голосовать.

Наибольшую симпатию у населения вызывают В. Адамкус, Г. Науседа и А. Анушаускас

В ходе опроса респонденты также ответили, кого из общественных деятелей они оценивают положительно или негативно. Лидером стал экс-президент Литвы Валдас Адамкус – 79 проц. респондентов положительно оценили В. Адамкуса.

На втором месте – президент Литвы Гитанас Науседа, которого положительно оценивают 72 проц. жителей, на третьем месте – министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, которого, как и экс-президента Далю Грибаускайте, положительно оценивают 60 проц. респондентов. И все же экс-президент занимает 4-е место, потому что к ней негативно относятся чуть больше жителей, чем к министру обороны.

На этот раз в пятерку наиболее положительно оцениваемых общественных деятелей вошла председатель Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте, обогнав Ремигиюса Жемайтайтиса, – ее поддержали 53 проц. респондентов.

Между тем крайне негативно общество оценило министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Лидера Партии свободы положительно оценивают 16 проц. респондентов, негативно – 77 проц. В то же время к председателю Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюсу Ландсбергису положительно относятся 17 проц. респондентов, а негативно – 77 проц.

Негативно жители относятся и к председателю Верховного Совета-Восстановительного Сейма Литвы Витаутасу Ландсбергису, – положительно к В. Ландсбергису относятся 18 проц. респондентов, негативно – 73 проц.

Опрос проводился в период с 19 по 31 января 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1023 жителя Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 114 точках выборки. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 процента.