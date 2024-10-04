Новейший опрос: в рейтинге самых популярных партий на второе место поднялась "Заря Немана"

Несмотря на это, на первом месте по-прежнему находится Социал-демократическая партия Литвы во главе с Вилией Блинкявичюте. На выборах в Сейм за нее проголосовали бы 18,3 проц. участников опроса.

По данным исследования, третье место с поддержкой респондентов в 9,2 проц. досталось Союзу Отечества-Христианским демократам Литвы во главе с Габриэлюсом Ландсбергисом.

В пятерку самых популярных партий также вошли союз демократов "Во имя Литвы" под руководством Саулюса Сквернялиса и Союз крестьян и зеленых Литвы во главе с Аурелиюсом Веригой. Эти партии получили соответственно 6,6 и 6,3 проц. голосов респондентов.