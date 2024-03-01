Новейший опрос: Науседа – самый реальный претендент на пост президента

В ходе опроса, проведенного 8-17 февраля, 39,1 проц. респондентов указали, что Г. Науседа, баллотирующийся на второй срок, лучше всего подходит для руководства государством.
Второе место в рейтинговой таблице занимает баллотирующийся на пост президента адвокат Игнас Вегеле.11,6 проц. жителей видели бы его президентом.
Третье место занимает премьер Ингрида Шимоните, кандидат на выборах, выдвинутая консерваторами. Ее готовы поддержать 11 проц. жителей Литвы.
В ходе опроса респонденты упоминали и других баллотирующихся на пост президента кандидатов – лидера новой учрежденной партии "Неманская заря", члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса (3,8 проц.), кандидата от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюса Веригу (3,6 проц.), бывшего командующего армией Валдаса Туткуса (2,5 проц.), выдвинутого Партией труда Андрюса Мазурониса (2,3 проц.) и кандидата от Партии свободы Дайнюса Жалимаса (2,3 проц.).
Менее 2 проц. респондентов указали, что на посту президента хотели бы видеть самовыдвиженца врача Эдуардаса Вайткуса и кандидата от Союза демократов "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса.
Опрос жителей по заказу Lietuvos rytas Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus проводил 8-17 февраля.