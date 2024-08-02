2024.08.02 11:08

Новейший опрос: наибольшая поддержкой пользуются социал-демократы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье, на них удача улыбнулась бы Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). За партию, возглавляемую Вилией Блинкявичюте проголосовали бы 17 проц. жителей, свидетельствует новейший опрос, проведенный 11-21 июля компанией Vilmorus по заказу портала Lietuvos rytas.

Правда, по сравнению с опросом, проведенным в марте этого года, поддержка социал-демократов немного снизилась. Тогда их положительно оценивали 20,3 проц. респондентов.

По данным опроса, на втором месте – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Поддержка этой партии возросла с 7,4 до 10,1 проц. На третьем месте – Союз крестьян и зеленых Литвы. За него проголосовали бы 6,6 проц. опрошенных (в марте – 9,9 проц.).

В пятерку также вошли: возглавляемый Саулюсом Сквернялисом Союз демократов „Во имя Литвы“, чья популярность также снизилась с 9,6 до 6,6 проц. и „Неманская заря“, возглавляемая известным своими антисемитскими заявлениями Ремигиюсом Жемайтайтисом (6,4 проц.).

По данным опроса, наименьшую поддержку получили бы и 5-процентный порог не переступили бы Движение либералов (4,6 проц.), Партия регионов Литвы (3,1 проц.), Партия труда (2,8 проц.), Партия свободы (2,8 проц.) и Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (1,1 проц.).

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