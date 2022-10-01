Новейшие рейтинги политиков: кому жители Литвы стали меньше доверять

Более чем на 20 процентов выросло число тех, кто неблагоприятно оценивает Д. Крейвиса.

В опросе, проведенном в сентябре, 8,1% респондентов (в июле - 17,3%) указали, что положительно оценивают министра, а 61,8% респондентов (в июле - 41,1%) - отрицательно.

"Он стал одним из самых нелюбимых политиков в стране", - сказал BNS глава Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

"Люди обвиняют его в энергетическом кризисе, а министру не удалось убедить жителей в том, что министерство и он сам здесь ни при чем", — добавил он.

Д. Крейвис выдержал на этой неделе попытку вынести ему вотум недоверия, но президент Гитанас Науседа заявил, что его доверие к министру будет зависеть от переговоров в Европейском Союзе (ЕС) и со Швецией относительно двустороннего соглашения, касающегося раздела так называемой сверхприбыли за электроэнергию.

Десятка - без сюрпризов

Президент Г. Науседа остается наиболее благоприятно оцениваемым политиком в Литве. Положительно его оценивают 56% населения (57,2% в июле), отрицательно - 20,9% (23,3% в июле).

На втором месте остается министр обороны Арвидас Анушаускас с 47,1% положительных и 26% негативных оценок (44,6% и 25,6% в июле соответственно).

Третье место занимает лидер оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте, получившая 43,5% (43,4% в июле) положительных оценок и 25,9% (27,8% в июле) негативных оценок.

Далее в рейтинге следует депутат, председатель партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис с 42,3% положительных и 25,2% отрицательных оценок (38,1% и 24,1% в июле) и член Сейма, лидер Демократического союза "Во имя Литы" Саулюс Сквернялис - с 36,6% положительных и 39,2% неблагоприятных оценок (38,5% и 35,8% в июле).

Завершают десятку самых популярных политиков спикер Сейма, глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, председатель оппозиционного Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис, министр внутренних дел Агне Билотайте и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Билотайте поднялась, рейтинг Шимоните упал

Рейтинги двух последних изменились незначительно: доверие к А. Билотайт увеличилось, а к И. Шимонит – снизилось.

Положительно оценивают министра внутренних дел 27,4% респондентов (24,1% в июле), отрицательно - 44,3% респондентов (45,7% в июле).

По словам В. Гайдиса, это может быть связано с тем, что А. Билотайте в последнее время стали чаще видеть после введения ограничений на въезд в страну для граждан России, кроме того, недавно было завершено возведения забора на границе с Беларусью.

Положительно к премьер-министру относились 27,2% (30,4% в июле) опрошенных, а отрицательно - 56,1% (50,9% в июле).

"Повышение зарплаты — это кратчайший путь к снижению рейтинга", — сказал В. Гайдис, имея в виду недавно одобренную правительством реорганизацию госслужбы, предусматривающую повышение окладов политикам.

"Другим фактором, может быть, даже более важным, было то, что она активно защищала Крейвиса, пыталась как-то оправдать его", — добавил он.

Традиционно самыми непопулярными политиками в стране остаются лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и председатель правящей Партии свободы, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus 15-24 сентября провел репрезентативный опрос населения, в ходе которого было опрошено 1000 совершеннолетних жителей Литвы.