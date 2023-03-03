Новейшие данные о количестве членов партий: в 23 – почти 100 тысяч членов

По данным министерства, 2 марта текущего года в 32 политических комитетах состояли 2 800 лиц, в 23 партиях – 97 177 лиц.

Как указывают в пресс-релизе, политические комитеты и партии должны дважды в год отчитываться о количестве своих членов. Если политическая организация не представляет списки своих членов в течение одного года, Министерство юстиции уведомляет об этом распорядителя Реестра юридических лиц, и он инициирует ликвидацию политической организации.

В сообщении добавляют, что человек может состоять только в одном политическом комитете или партии.