Несмотря на критику, Сейм Литвы утвердил Устав внутренней служба

За изменения устава проголосовали 72 члена Сейма. Никто не голосовал против, воздержавшихся не было.

Изменится порядок расчета надбавок и должностного оклада

После принятия поправок к закону у сотрудников внутренней службы появится возможность согласовывать систему оплаты труда посредством коллективных договоров.

В случае отсутствия такого договора, системы оплаты труда будут утверждаться руководителями центральных уставных органов. Однако перед этим должны быть выполнены информационно-консультационные процедуры, предусмотренные Трудовым кодексом.

Поправки к закону уменьшают надбавки за выслугу лет на госслужбе – с максимального предела в 30% до 20% должностного оклада.

Однако МВД указывает, что сотрудникам, которые сейчас получают более высокие надбавки за выслугу лет, они сокращаться не будут. Стаж также будет одним из важнейших критериев при определении должностного оклада.