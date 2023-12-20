Несмотря на критику, Сейм Литвы утвердил Устав внутренней служба

За изменения устава проголосовали 72 члена Сейма. Никто не голосовал против, воздержавшихся не было.
Изменится порядок расчета надбавок и должностного оклада
После принятия поправок к закону у сотрудников внутренней службы появится возможность согласовывать систему оплаты труда посредством коллективных договоров.
В случае отсутствия такого договора, системы оплаты труда будут утверждаться руководителями центральных уставных органов. Однако перед этим должны быть выполнены информационно-консультационные процедуры, предусмотренные Трудовым кодексом.
Поправки к закону уменьшают надбавки за выслугу лет на госслужбе – с максимального предела в 30% до 20% должностного оклада.
Однако МВД указывает, что сотрудникам, которые сейчас получают более высокие надбавки за выслугу лет, они сокращаться не будут. Стаж также будет одним из важнейших критериев при определении должностного оклада.
После вступления в силу нового положения изменится и расчет должностного оклада – будет применена новая базовая сумма в размере 1785,4 евро.
Ожидаются также изменения, связанные с порядком перевода сотрудников – при необходимости сотрудник будет командирован в другую сферу на 3 месяца. Общий срок перевода должностного лица на другую должность в течение трех лет его службы не может превышать полгода.
Законопроект также сокращает количество групп должностей – с 15 до 10, что, по мнению инициаторов, позволит установить более четкую систему должностей и иерархию.
Проект изменений в устав также предусматривает возможность подключения курсантов для выполнения служебных функций совместно с сотрудниками.
Кроме того, возможность продления службы предусмотрена не только для сотрудников начального, но и среднего звена.