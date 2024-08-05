Несколько сотен человек после бури все еще остаются без электричества, президент считает, что тест не пройден

„Как я уже упоминал, мы получили идеальный „стресс-тест“. Но мы его провалили. Как ESO, так и Национальный центр управления кризисами, мягко говоря, нехорошо справились с ситуацией. Хотя сейчас на самом деле делают все, что могут, чтобы всем включить электричество“, – сказал журналистам Науседа.

„В первую очередь, вне всякого сомнения, инвестиции, чтобы исправить все слабые места в нашей системе. Такие работы, такие инвестиции уже делали. И они на самом деле помогли уменьшить число людей, которые остаются без электричества“, – заметил он.