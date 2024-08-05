2024.08.05 14:20

Несколько сотен человек после бури все еще остаются без электричества, президент считает, что тест не пройден

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

После появления информации о том, что несколько сот жителей неделю остаются без электричества после сильной бури, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что службы провалили тест. По его словам, стихия показала, что необходимо инвестировать в литовские электросети, укреплять самые уязвимые места.

„Как я уже упоминал, мы получили идеальный „стресс-тест“. Но мы его провалили. Как ESO, так и Национальный центр управления кризисами, мягко говоря, нехорошо справились с ситуацией. Хотя сейчас на самом деле делают все, что могут, чтобы всем включить электричество“, – сказал журналистам Науседа.

„В первую очередь, вне всякого сомнения, инвестиции, чтобы исправить все слабые места в нашей системе. Такие работы, такие инвестиции уже делали. И они на самом деле помогли уменьшить число людей, которые остаются без электричества“, – заметил он.

Президент заверил, что ESO делает все возможное, чтобы восстановить поставки электричества тем, у кого его нет. Однако он подчеркнул, что когда процесс длится больше недели – это ненормально.

„Отсутствие электричества до сих пор - это ненормальная ситуация. И компенсации, которые, на мой взгляд, незначительные, вряд ли исправят ситуацию“, – сказал Науседа.

5 августа ESO сообщила, что без электричества остаются еще 400 потребителей.

По данным E﻿SO, число клиентов без электричества в понедельник немного увеличилось из-за сообщений из садов и усадеб, поступивших в выходные. Кроме того, остались отдельные сложные случаи.

Напомним, что после бури, которая началась в воскресенье, 28 июля, ESO решила выплатить компенсации тем потребителям, которые остались без электричества больше чем на 72 часа.

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