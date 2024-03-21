Неправительственные организации обратились к президенту с просьбрй не назначать Кащюнаса министром обороны

"Кандидаты в президенты, поддерживающие ратификацию Стамбульской конвенции и Закон о партнерстве, не должны выдвигать Лауринаса Кащюнаса на один из важнейших государственных постов, особенно в это время", - подчеркнула в своем заявлении директор Фонда "Открытая Литва" Сандра Адомавичюте.
По мнению неправительственных организаций, деятельность Л. Кащюнаса пропагандирует радикальные идеи, направленные против национальных меньшинств, гражданского общества и мигрантов.
"Крайние взгляды политика отражены в его (Л. Кащюнаса – ELTA) биографии. (…) Назначение его министром означало бы нормализацию таких взглядов и идей", - сказал один из авторов обращения, доктор социальных наук Каролис Дамбраускас.
"Лауринас Кащюнас был одним из инициаторов политики разворота, в результате которой на литовско-белорусской границе умерло или необратимо пострадало неизвестное количество мигрантов", - говорится в сообщении.
Также авторы обращения подчеркнули, что назначение Л. Кащюнаса на должность министра обороны представляет угрозу перед лицом войны в Украине. По их словам, прошлое консерватора было бы полезно враждебным государствам.
По мнению инициаторов, если президент одобрит кандидатуру Л. Кащюнаса, организации будут добиваться инициирования процедуры недоверия политику в Сейме.
Обращение подписали Фонд "Открытая Литва", Центр по правам человека Литвы, Sienos Grupė, Институт мониторинга прав человека, Центр развития равных возможностей, Литовский союз социал-демократической молодежи, Вильнюсский женский дом, НПО "Платформа сотрудничества в области развития" и другие ассоциации.