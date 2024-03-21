Неправительственные организации обратились к президенту с просьбрй не назначать Кащюнаса министром обороны

"Кандидаты в президенты, поддерживающие ратификацию Стамбульской конвенции и Закон о партнерстве, не должны выдвигать Лауринаса Кащюнаса на один из важнейших государственных постов, особенно в это время", - подчеркнула в своем заявлении директор Фонда "Открытая Литва" Сандра Адомавичюте.

По мнению неправительственных организаций, деятельность Л. Кащюнаса пропагандирует радикальные идеи, направленные против национальных меньшинств, гражданского общества и мигрантов.

"Крайние взгляды политика отражены в его (Л. Кащюнаса – ELTA) биографии. (…) Назначение его министром означало бы нормализацию таких взглядов и идей", - сказал один из авторов обращения, доктор социальных наук Каролис Дамбраускас.