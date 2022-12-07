Неожиданный поворот: Маяускас будет претендовать на пост мэра Вильнюса

"Я решил претендовать на пост мэра Вильнюса как независимый кандидат. У меня есть идеи, энергия, я хочу направить все усилия ради важной цели. Решение я принял в надежде на то, что настало время для людей, которые не боятся личной ответственности. Я не являюсь членом какой-либо партии, поэтому могу представлять интересы всех горожан и отдать все свои силы Вильнюсу. Призываю обращаться всех, кто поддерживает меня, у кого есть идеи и предложения для Вильнюса", – писал Маяускас в фейсбуке.

Консерваторы выдвинули на пост мэра Вильнюса кандидатуру Валдаса Бенкунскаса.

Бенкунскас сказал Delfi в среду, kadчто выборы мэра столицы станут еще интереснее.

"Ну, выборы мэра Вильнюса и без того уже интересные, а после такого решения Маяускаса, видимо, станут еще интереснее. Кампания только набирает обороты, а у избирателей будет больше выбора, это уже будет воля жителей, они определят лучшего кандидата", - сказал он.

Бенкунскас сказал, что у него еще есть действующая поддержка Маяускаса. "Конечно, в основе его решения лежат изменившиеся обстоятельства в парламенте, но это естественный политический процесс, и такие решения иногда принимаются спонтанно", - заметил он.

Европарламентарий Раса Юкнявичене прокомментировала решение Маяускаса так: "Интересно, кампанию Миколаса тоже Зуокас будет финансировать? Ведь ясно, кому он нужен больше всего".

Напомним, что во вторник Маяускас заявил об отставке с поста главы КБФ. Об этом он сообщил после того как правящие бойкотировали голосование и провалилась идея объявления импичмента главе КБФ.

Напомним, что ранее Союз отечества-Христианские демократы Литвы исключили Маяускаса из партии за то, что он поддержал несогласованную с правительством инициативу о льготном НДС, после чего встал вопрос снятия его с поста главы КБФ.