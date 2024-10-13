Ненавистник Израиля рвется к успеху на литовских выборах

Возмущение коллег-депутатов и представителей еврейских организаций страны привело к cуду, который решил, что Жемайтайтиса можно лишить депутатского мандата за нарушение депутатской этики. Не дожидаясь этого, политик сам сложил полномочия, а в январе 2024 года зарегистрировал „Зарю Немана“. В мае Жемайтайтис принял участие в президентских выборах. Никаких шансов на победу и даже выход во второй тур у него не было, однако политик использовал президентскую кампанию для эффективной рекламы „Зари Немана“ и себя как ее лидера. Результат: в июле за „Зарю“ были готовы отдать голоса чуть более 6% избирателей, а сегодня - почти в два раза больше. При этом Жемайтайтис при каждом удобном случае нападает на Израиль и лично Биньямина Нетаньяху. Это крайне редкая позиция в Литве, где большинство политиков поддерживают Израиль.