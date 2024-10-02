Немецкую бригаду в Литве возглавит первый командир боевой группы НАТО

„Командир немецкой бригады бригадный генерал К. Хубер вернулся в Литву с новой задачей. Начинаем очередную успешную миссию. Постепенно в страну приезжает все больше солдат-союзников, наши партнеры доверяют нам и знают, что мы обеспечим лучшие условия для пребывания солдат и членов их семей в Литве“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Он также подчеркнул, что Литва соблюдает основные сроки и обязательства, указанные в плане действий по переброске немецкой бригады в декабре 2023 года.

„Мы прилагаем все усилия, чтобы переброска немецкой бригады в Литву прошла гладко“, - сказал министр.