2024.10.02 17:57

Немецкую бригаду в Литве возглавит первый командир боевой группы НАТО

 
ru.DELFI.lt
ELTA
бригадный генерал Кристоф Хубер
бригадный генерал Кристоф Хубер
ФОТО: bundeswehr.de

В Литву прибыл бывший командир боевой группы Батальона передовых сил НАТО в Рукле бригадный генерал Кристоф Хубер. Он возглавит немецкую бригаду в Литве, сообщило в среду Министерство обороны.

„Командир немецкой бригады бригадный генерал К. Хубер вернулся в Литву с новой задачей. Начинаем очередную успешную миссию. Постепенно в страну приезжает все больше солдат-союзников, наши партнеры доверяют нам и знают, что мы обеспечим лучшие условия для пребывания солдат и членов их семей в Литве“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Он также подчеркнул, что Литва соблюдает основные сроки и обязательства, указанные в плане действий по переброске немецкой бригады в декабре 2023 года.

„Мы прилагаем все усилия, чтобы переброска немецкой бригады в Литву прошла гладко“, - сказал министр.

ELTA напоминает, что в апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в ​​страну немецких солдат.

Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.

Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.

Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.

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