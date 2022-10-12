Науседа подвергся критике после того, как заявил в интервью BNS, что армия Германии "не та девушка, которую можно пригласить приятно провести вечер у озера под открытым небом".
"Каждый видит в тексте президента то, что он очень хочет видеть. Президент говорил о том, что Литва должна как можно скорее выполнить все свои обязательства, чтобы можно было принять германскую бригаду. К сожалению, некоторым политикам кажется, что эту тему можно попытаться скрыть, переведя обсуждение в область языкознания", — говорится в комментарии Группы по коммуникации президентского ведомства BNS в среду.
В последние дни, после того как разгорелась дискуссия об обязательствах Германии по усилению военного присутствия в Литве, Науседа заявил в интервью, что в интересах Литвы размещение бригады этой страны на месте, и сравнил ситуацию с отношениями между мужчиной и женщиной.
"Германская армия, знаете ли, не та девушка, которую можно пригласить приятно провести вечер у озера под открытым небом. Это серьезная армия, которой нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть очень четко оговорены обязательства Литвы, что мы сделаем, иначе армия Германии тоже не сможет выполнять своих обязательств перед нами":, — сказал Науседа.
Высказывание главы страны раскритиковали спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, контролер по равным возможностям Бируте Сабатаускайте, другие политики, правозащитники, общественные деятели.
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