— И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже.
По его мнению, здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на "всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту".
Глава правительства Роман Головченко сегодня пригрозил Литве перекрыть белорусский экспорт в эту страну, который сейчас составляет порядка 1 млрд долларов.
— Это касается продукции деревообработки, полимеров и так далее. Если мы остановим поставки этих товаров, переориентируем их на другие рынки, пусть литовский бизнес спросит у своего правительства, как оно будет решать их проблемы, — заявил он.
Ранее, напомним, Лукашенко в ответ на санкции неоднократно грозил перекрыть транзит российского газа в Европу. В ответ российская сторона высказывала надежду, что ничто не помешает ей "и дальше безупречно выполнять обязательства по контрактам".
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