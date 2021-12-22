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Во время встречи с активом Гомельщины Александр Лукашенко рассказал о возможном ответе на запрет поставок через Клайпедский порт, передает Zerkalo.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Vida Press

— И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже.

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По его мнению, здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на "всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту".

Глава правительства Роман Головченко сегодня пригрозил Литве перекрыть белорусский экспорт в эту страну, который сейчас составляет порядка 1 млрд долларов.

— Это касается продукции деревообработки, полимеров и так далее. Если мы остановим поставки этих товаров, переориентируем их на другие рынки, пусть литовский бизнес спросит у своего правительства, как оно будет решать их проблемы, — заявил он.

Ранее, напомним, Лукашенко в ответ на санкции неоднократно грозил перекрыть транзит российского газа в Европу. В ответ российская сторона высказывала надежду, что ничто не помешает ей "и дальше безупречно выполнять обязательства по контрактам".

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