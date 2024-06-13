Навицкене уходит с поста министра соцзащиты и труда Литвы

„Я считаю, что вообще-то не уязвима, а на самом деле у нее очень серьезные проблемы. Если министр апеллирует к тому, что есть человеческие ошибки, то я бы сказал так: есть два типа ошибок – простые и роскошные ошибки. Так что Моника Навицкене выбрала путь роскошных ошибок и должна за это ответить“, – заявил Г. Науседа, комментируя объяснения министра, представленные в четверг утром.