Науседене прибыла в Киев для участия в саммите первых леди и джентльменов, основанном Зеленской

"Я рада возможности снова посетить свободный, гордый Киев. Быть вместе с необыкновенными людьми, которых не победить никакому тирану или агрессору. Которые выстоят против всех невзгод в свободной и независимой Украине", - сказала Науседене в Киеве.

Супруга президента Литвы примет участие в сессии "Война и ментальное здоровье", где расскажет о массовом воздействии войны на индивидуальную и общественную психику, посттравматических синдромах, а также об отравленном общественном сознании обществ, живущих в условиях диктатуры, и выборе украинцев бороться против идеологии агрессии и жестокости, чем они демонстрируют всему миру силу своего менталитета.

"Здесь, в Киеве, где люди, кажется, уже привыкли жить под звуки сирен воздушной тревоги, международное сообщество собралось вместе, чтобы обсудить то, что оказывает и, к сожалению, будет оказывать огромное влияние не только на Украину, но и на весь мир. Я решительно поддерживаю и благодарю Елену Зеленскую за эту важную инициативу, а также за другие ее усилия по оказанию помощи украинскому народу, по координации гуманитарной деятельности первых леди и джентльменов, деятельности "мягкой силы" в специфических условиях войны", - сказала Науседене.