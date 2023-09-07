07 сентября 2023 г. 07:02

Науседене прибыла в Киев для участия в саммите первых леди и джентльменов, основанном Зеленской

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Diana Nausėdienė
Diana Nausėdienė
ФОТО: Eitvydas Kinaitis

Супруга президента Литвы Диана Науседене прибыла в Киев, где примет участие в третьем Саммите первых леди и джентльменов, инициированном супругой президента Украины Еленой Зеленской. Тема саммита в этом году – "Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего". Науседене также сегодня посетит Украинский институт книги и Бородянку, сообщает Группа по вопросам коммуникации президентской службы.

"Я рада возможности снова посетить свободный, гордый Киев. Быть вместе с необыкновенными людьми, которых не победить никакому тирану или агрессору. Которые выстоят против всех невзгод в свободной и независимой Украине", - сказала Науседене в Киеве.

Супруга президента Литвы примет участие в сессии "Война и ментальное здоровье", где расскажет о массовом воздействии войны на индивидуальную и общественную психику, посттравматических синдромах, а также об отравленном общественном сознании обществ, живущих в условиях диктатуры, и выборе украинцев бороться против идеологии агрессии и жестокости, чем они демонстрируют всему миру силу своего менталитета.

"Здесь, в Киеве, где люди, кажется, уже привыкли жить под звуки сирен воздушной тревоги, международное сообщество собралось вместе, чтобы обсудить то, что оказывает и, к сожалению, будет оказывать огромное влияние не только на Украину, но и на весь мир. Я решительно поддерживаю и благодарю Елену Зеленскую за эту важную инициативу, а также за другие ее усилия по оказанию помощи украинскому народу, по координации гуманитарной деятельности первых леди и джентльменов, деятельности "мягкой силы" в специфических условиях войны", - сказала Науседене.

Саммит первых леди и джентльменов – это международная платформа, основанная супругой президента Украины Еленой Зеленской и призванная содействовать диалогу и поиску эффективных решений глобальных гуманитарных проблем путем использования инструментов "мягкой силы", партнерства, публичной дипломатии, обмена опытом и реализации совместных проектов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии