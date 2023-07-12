Науседене открыла эксклюзивную программу для супругов и партнеров участников саммита НАТО

"У меня есть уникальная возможность представить вам Литву, ее культуру и историю посредством разносторонней двухдневной программы в Вильнюсе. Сегодня мы начинаем знакомство с Литвой в Национальной художественной галерее. Я надеюсь, что, знакомясь с разными периодами развития искусства и современными тенденциями, через различные формы искусства и их синтез, каждый из вас по-своему откроет для себя уникальность нашей страны", - сказала Науседене, приветствуя собравшихся.
Гостям были представлены ракурсы истории и идентичности современной Литвы. От межвоенного развития и уникального феномена временной столицы – Каунаса, которому прекрасно подходит определение "оптимизм", до современного визуального искусства, включающего в поле своего внимания темы социального устройства общества и изменения климата, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации президентской службы.
Супругам и партнерам также были продемонстрированы аспекты непрерывного стремления Литвы к свободе и ее связи с элементами этнической культуры, включающие повествования о художественном и творческом сопротивлении в период оккупации, роли литовской диаспоры в политической истории страны.
Помимо части постоянной экспозиции Национальной художественной галереи, гости познакомились с работами всемирно известных литовских мастеров – лауреата Национальной премии Литвы в области культуры и искусства Жильвинаса Кемпинаса, лауреата Национальной премии Литвы в области культуры и искусства, одного из авторов оперы-перформанса "Солнце и море", получившей "Золотого льва" на Венецианской биеннале 2019 года, Лины Лапелите, и литовского графического дизайнера и междисциплинарного художника Рэя Барткуса, сотрудничавшего с изданиями The New York Times, Harper's, The Wall Street Journal, Time, Newsweek, Los Angeles Times.
Хрупкая, но в то же время завораживающая инсталляция Жильвинаса Кемпинаса "Пылающая лента" может быть интерпретирована во многих контекстах: легкость и текучесть магнитных лент, помимо прочего, предлагает нам оглянуться на историю Литвы, когда не обязательно грубые или агрессивные, но, на первый взгляд, неразрушительные процессы становятся мощными и способны разрушать структуры зла.
Музыкальное произведение Лины Лапелите "Дамы" исполняют профессиональные исполнители на канклес – литовском струнном музыкальном инструменте – из ансамбля Lietuva: используя традиционные музыкальные инструменты, старинные народные литовские многоголосные песни сутартинес, а также атрибуты современного общества, Лина Лапелите исследует связь сегодняшнего мира с этнической, народной культурой. В свою очередь, инсталляция Рэя Барткуса "Сады" переносит старую традицию соломенных подвесок, которых в Литве называют "сад", в современное пространство: конструкция из алюминия и светодиодных ламп отражает перспективы нашей идентичности и мироощущения в глобальном мире, указывается в сообщении.
В среду первые леди Науседене и Елена Зеленская приглашают супругов и партнеров участников Вильнюсского саммита в Украинский центр, затем запланировано посещение Дворца великих князей литовских.