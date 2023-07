Науседене открыла эксклюзивную программу для супругов и партнеров участников саммита НАТО

Помимо части постоянной экспозиции Национальной художественной галереи, гости познакомились с работами всемирно известных литовских мастеров – лауреата Национальной премии Литвы в области культуры и искусства Жильвинаса Кемпинаса, лауреата Национальной премии Литвы в области культуры и искусства, одного из авторов оперы-перформанса "Солнце и море", получившей "Золотого льва" на Венецианской биеннале 2019 года, Лины Лапелите, и литовского графического дизайнера и междисциплинарного художника Рэя Барткуса, сотрудничавшего с изданиями The New York Times, Harper's, The Wall Street Journal, Time, Newsweek, Los Angeles Times.