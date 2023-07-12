Науседене открыла эксклюзивную программу для супругов и партнеров участников саммита НАТО

Помимо части постоянной экспозиции Национальной художественной галереи, гости познакомились с работами всемирно известных литовских мастеров – лауреата Национальной премии Литвы в области культуры и искусства Жильвинаса Кемпинаса, лауреата Национальной премии Литвы в области культуры и искусства, одного из авторов оперы-перформанса "Солнце и море", получившей "Золотого льва" на Венецианской биеннале 2019 года, Лины Лапелите, и литовского графического дизайнера и междисциплинарного художника Рэя Барткуса, сотрудничавшего с изданиями The New York Times , Harper's, The Wall Street Journal , Time , Newsweek, Los Angeles Times.

Хрупкая, но в то же время завораживающая инсталляция Жильвинаса Кемпинаса "Пылающая лента" может быть интерпретирована во многих контекстах: легкость и текучесть магнитных лент, помимо прочего, предлагает нам оглянуться на историю Литвы, когда не обязательно грубые или агрессивные, но, на первый взгляд, неразрушительные процессы становятся мощными и способны разрушать структуры зла.

Музыкальное произведение Лины Лапелите "Дамы" исполняют профессиональные исполнители на канклес – литовском струнном музыкальном инструменте – из ансамбля Lietuva: используя традиционные музыкальные инструменты, старинные народные литовские многоголосные песни сутартинес, а также атрибуты современного общества, Лина Лапелите исследует связь сегодняшнего мира с этнической, народной культурой. В свою очередь, инсталляция Рэя Барткуса "Сады" переносит старую традицию соломенных подвесок, которых в Литве называют "сад", в современное пространство: конструкция из алюминия и светодиодных ламп отражает перспективы нашей идентичности и мироощущения в глобальном мире, указывается в сообщении.