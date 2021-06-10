"Зеленое" соглашение ЕС предоставляет Литве возможность стать лидером слаженного развития. Литва может использовать свой размер как преимущество. Основные изменения, которые приближают к цифровому, "зеленому" и процветающему будущему, легче выполнять в меньшем масштабе. Я желаю вам всем никогда не останавливаться в совершенствовании, каждое преимущество превращать в решительное действие", – завил президент, приветствуя участников Балтийского инвестфорума.

По его словам, литовский бизнес в последнее время преодолел множество препятствий, а экономика за все время пандемии устояла, и важную роль сыграли те компании, которые могли экспортировать продукцию большой стоимости.

"Наш успех будет зависеть от способности быстро адаптироваться к мировым изменениям, пользоваться новыми возможностями и подготовиться к препятствиям технологических изменений", – сказал Г. Науседа.

В четверг ассоциация Investors‘ Forum, объединяющая самых крупных и активных инвесторов в экономику Литвы, проводит конференцию Baltic Investors ’ Forum 2021. В ней участвуют лидеры бизнеса, политики, общественности, ученые, которые делятся своими наблюдениями о новых возможностях, появившихся во время пандемии, и предпосылками для преодоления кризиса.