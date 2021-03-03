"Сегодня после визита господина Ж. Павилёниса я, к сожалению, вынужден констатировать, что был нанесен урон и что, вероятно, был нанесен урон нашему имиджу как посредника в Грузии", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в среду.
По его словам, предпринимаются попытки вовлечься в ситуацию Грузии на уровне Евросоюза (ЕС) - Грузию посетил председатель Европейского совета Шарль Мишель, который встречался и с оппозицией, и с руководством правящих.
"Мы не можем сказать, что эти результаты сильно ощутимы и вселяют большие надежды, но начало положено", - сказал он.
Президент уверяет, что в беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили он подчеркнул, что Литва готова и сама, и с Польшей, и со странами Балтии "приехать в Грузию и помочь справиться с нелегкой ситуацией".
"Но мы должны сегодня друг другу не мешать, а помогать", - сказал он.
В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Никанора Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.
Попытка арестовать Н. Мелию - председателя созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили Единого национального движения - спровоцировала возмущение оппозиции.
Предупреждения Тбилиси сделали и некоторые союзники Грузии на Западе.
Оппозиция считает сфальсифицированными состоявшиеся 31 октября парламентские выборы, на которых с небольшим перевесом победила правящая партия "Грузинская мечта".
Глава КИД Сейма Литвы ездил в Грузию пару недель назад, его высказывания на пресс-конференции вместе с оппозиционными политическими силами вызвали возмущение правящих кругов Грузии.
Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал высказывания Ж. Павилёниса после этой пресс-конференции "неприемлемыми и оскорбительными".
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