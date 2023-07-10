Науседа: визит президента США – свидетельство близких отношений

"Приезд президента США в Литву – это историческое событие, свидетельствующее о тесных и крепких отношениях между нашими странами. Литва ценит стратегическое партнерство США и необыкновенно значимый вклад в деле укрепления обороны восточного фланга и всего Альянса", – сказал глава страны.

Напомним, что Байден прибыл в Литву на саммит НАТО.

Также состоится двусторонняя встреча Науседы и Байдена. В среду президент США выступит с речью во дворе Вильнюсского университета.