10 июля 2023 г. 22:22

Науседа: визит президента США – свидетельство близких отношений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
JAV prezidentas Joe Bidenas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
JAV prezidentas Joe Bidenas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник встретил в Вильнюсском аэропорту прибывшего с визитом в нашу страну президента США Джо Байдена.

"Приезд президента США в Литву – это историческое событие, свидетельствующее о тесных и крепких отношениях между нашими странами. Литва ценит стратегическое партнерство США и необыкновенно значимый вклад в деле укрепления обороны восточного фланга и всего Альянса", – сказал глава страны.

Напомним, что Байден прибыл в Литву на саммит НАТО.

Также состоится двусторонняя встреча Науседы и Байдена. В среду президент США выступит с речью во дворе Вильнюсского университета.

Во вторник состоится официальная церемония приветствия Байдена во дворике президентского дворца. Планируется, что Байден оставит свой автограф в гостевой книге президентской службы.

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