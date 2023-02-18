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Президент Гитанас Науседа, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в субботу, призвал союзников последовать примеру Литвы и оказать поддержку Украине, подвергшейся нападению со стороны России.
Gitanas Nausėda dalyvauja Miuncheno saugumo konferencijoje
Gitanas Nausėda dalyvauja Miuncheno saugumo konferencijoje
© Scanpix

Такой комментарий глава государства дал в интервью немецкому изданию "Немецкая волна". Реагируя на замечание журналиста о том, что Литва является одной из стран, которые больше всего поддерживают Украину по валовому внутреннему продукту (ВВП), и в то же время партнеры затягивают принятие решений относительно поставки Киеву танков Leopard 2, Г. Науседа подчеркнул: "Следуйте нашему примеру".

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На вопрос о текущих оборонных потребностях Европы и признаках, наблюдаемых в Германии, что расходы на оборону должны превысить 2 процента ВВП, президент указал, что это будет одной из самых важных тем на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Он выразил надежду, что летом соответствующие оборонные обязательства будут возобновлены.

В интервью Г. Науседа также поделился своими мыслями о высказанных в Мюнхене мнениях относительно мира в Украине, в частности, о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа, США и стороны войны в Украине должны готовиться к возможности сесть за стол мирных переговоров. Однако Г. Науседа подчеркнул, что из-за продолжающейся агрессии России она еще не готова к этому. "Глядя на план из 10 пунктов (мирный - ЭЛТА), представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, мы видим, что далеки от этих принципов", - сказал президент.

При этом глава государства отметил, что условия мира должна диктовать Украина, так как вести переговоры от имени этой страны было бы излишним.

Мюнхенская конференция по безопасности — крупнейшая ежегодная конференция по безопасности, в которой принимают участие главы государств мира, представители академического и делового мира. Конференция проводится в 59-й раз.

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