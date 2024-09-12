Науседа в Киеве: Литва будет с Украиной до победы

Г. Науседа подчеркнул, что Литва будет и дальше оказывать Украине всестороннюю поддержку, отдавая приоритет военным нуждам. Он отметил, что поддержка Украины со стороны союзников не была пока достаточной для ее победы над агрессором, поэтому необходимо увеличить объемы и скорость предоставления помощи. Г. Науседа подчеркнул, что Литва готова укреплять сотрудничество с Украиной в сфере обороны и активизировать взаимодействие между предприятиями оборонной промышленности.
Президент подчеркнул, что общий объем помощи Литвы Украине на сегодняшний день составляет почти 1,5 млрд евро, из которых 647 млн евро предназначены для военных целей. Глава государства также отметил, что Литва обязалась ежегодно выделять на безопасность и оборону Украины 0,25 проц. своего ВВП, что составляет около 190 млн евро в год. Кроме того, Литва рассматривает возможность приобретения для Украины системы ПВО малой дальности и планирует направить 10 млн евро на производство украинского дальнобойного оружия „Паляница“.
Как указывается в сообщении, на встрече президент подчеркнул, что Литва призывает союзников незамедлительно передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, истребители и системы ПВО, поддерживает усилия по увеличению поставок боеприпасов в Украину и усилению ее противовоздушной обороны, а также выступает за предоставление Украине разрешения наносить дальнобойные удары по российским военным объектам без ограничений.
Главы Литвы и Украины также обсудили процесс евроинтеграции Украины.
„Я считаю, что европейский путь – это единственно возможный путь для Украины. Без членства Украины в Европейском союзе проект мирной, безопасной и процветающей Европы не будет завершен. Несмотря на продолжающуюся в стране войну, украинцы уже добились значительного прогресса в проведении реформ. Членство Украины в Европейском союзе – лучшая гарантия безопасности как для Украины, так и для всей Европы“, – отметил Г. Науседа.
Президент также подчеркнул, что Литва воспринимает борьбу Украины за свободу как свою собственную, поэтому всегда будет рядом с украинцами и будет помогать им до победы.