Науседа в Киеве: Литва будет с Украиной до победы

Г. Науседа подчеркнул, что Литва будет и дальше оказывать Украине всестороннюю поддержку, отдавая приоритет военным нуждам. Он отметил, что поддержка Украины со стороны союзников не была пока достаточной для ее победы над агрессором, поэтому необходимо увеличить объемы и скорость предоставления помощи. Г. Науседа подчеркнул, что Литва готова укреплять сотрудничество с Украиной в сфере обороны и активизировать взаимодействие между предприятиями оборонной промышленности.