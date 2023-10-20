Науседа в Австралии: свободный мир должен сплотиться ради победы Украины

Глава государства обсудил с генерал-губернатором двусторонние отношения, экономическое и торговое сотрудничество между Литвой и Австралией, поддержку Украины и партнерство Австралии и НАТО, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
Президент подчеркнул, что укрепляющееся литовско-австралийское сотрудничество открывает очень большие возможности для инвестиций и торговли, прежде всего в области наук о жизни, финансовых технологий и оборонной промышленности. Глава государства выразил уверенность, что сопровождающая его в ходе визита в Австралию многочисленная делегация представителей литовского бизнеса и системы высшего образования поможет установлению и развитию взаимовыгодных экономических и академических связей. Стороны также обсудили ход переговоров по двусторонним соглашениям между Литвой и Австралией, которые позволят расширить возможности для развития бизнес-проектов, студенческих обменов и общественных связей.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейших усилиях по изоляции Российской Федерации на международной арене и продолжении санкционной политики, ослабляющей военный потенциал агрессора.
"В сегодняшней геополитической реальности, когда силы зла координируют свои усилия для нападения и уничтожения свободолюбивых обществ по всему миру, безопасность как Евро-Атлантического, так и Индо-Тихоокеанского регионов тесно взаимосвязана. Поэтому Литва высоко ценит военную, политическую и гуманитарную поддержку, которую Австралия оказывает подвергающейся военной агрессии Украине.
Весь свободный мир должен сплотиться ради победы Украины. Только победа сдержит других потенциальных агрессоров в мире от соблазна повторить прецедент, который создает Россия", - сказал Г. Науседа.
Глава государства пригласил Австралию присоединиться к реализуемым Литвой проектам по восстановлению Украины, а также к инициативе Литвы по созданию коалиции по разминированию, которая позволит объединить усилия по разминированию освобожденных от оккупации территорий Украины.
На встрече обсуждалось партнерство между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом, которое было закреплено на саммите НАТО в Вильнюсе и которое способствует укреплению глобальной безопасности и основанного на правилах международного порядка. Была отмечена общая заинтересованность обоих регионов в снижении зависимости от китайского рынка, а также важность сотрудничества в создании устойчивых цепочек поставок ключевых технологий и материалов.