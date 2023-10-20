Науседа в Австралии: свободный мир должен сплотиться ради победы Украины

Глава государства обсудил с генерал-губернатором двусторонние отношения, экономическое и торговое сотрудничество между Литвой и Австралией, поддержку Украины и партнерство Австралии и НАТО, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

Президент подчеркнул, что укрепляющееся литовско-австралийское сотрудничество открывает очень большие возможности для инвестиций и торговли, прежде всего в области наук о жизни, финансовых технологий и оборонной промышленности. Глава государства выразил уверенность, что сопровождающая его в ходе визита в Австралию многочисленная делегация представителей литовского бизнеса и системы высшего образования поможет установлению и развитию взаимовыгодных экономических и академических связей. Стороны также обсудили ход переговоров по двусторонним соглашениям между Литвой и Австралией, которые позволят расширить возможности для развития бизнес-проектов, студенческих обменов и общественных связей.