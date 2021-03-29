Кроме того, он отмечает недостаток гибкости в плане разрешения организовывать мероприятия.
"Не хочу указывать пальцем на совсем недавние события, которые вызвали большой резонанс в обществе, хочу говорить о сути. На самом деле, учреждения культуры, просвещения мы открыли слишком поздно, особенно учреждения культуры, и теперь нам следует делать все, чтобы, соблюдая меры предосторожности, открыть эти вещи, которые для каждого человека, его самочувствия бесконечно важны", - сказал президент в интервью BNS в понедельник.
Он отметил, что возможность участвовать в культурной жизни могла бы помочь людям выдержать трудности карантина.
"Так что сегодня ответ простой: карантин должен быть жестче, но он не должен провоцировать на действия, которые являются демонстрацией определенного игнорирования установленных требований, напротив - искать творческие решения, которые продемонстрировали бы, что, соблюдая меры предосторожности, требования безопасности, можно добиться того, чтобы заболевание не распространялось, и, с другой стороны, событие, мероприятие состоялось и все мы были бы поэтому счастливы", - сказал Г. Науседа.
Он сказал, что при принятии решений нужно действовать гибко и смотреть на конкретные случаи и ответственность организаторов мероприятий.
"Может быть, таким образом мы сможем распространять этот добрый опыт на другие сферы, создать условия для наших людей чувствовать себя спокойнее, увереннее, ну и пережить эти оставшиеся, на мой взгляд, несколько месяцев, которые еще будут довольно сложными и противоречивыми, до этого, возможно, и не самого победного конца, но все же до определенного расслабления или возможности вздохнуть свободнее", - отметил президент.
Правительство сейчас сделало послабления в условиях карантина, разрешив открыться учреждениям культуры, однако организация мероприятий еще запрещена.
В минувшие выходные большой резонанс в обществе вызвала церемония музыкальных награждений M.A.M.A. В общественном пространстве уже во время трансляции возникло возмущение, почему не соблюдаются правила карантина, участники церемонии без масок и не соблюдают дистанцию. Некоторые назвали это мероприятие "пиром во время чумы".
Организаторы утверждали, что на мероприятии не было ни одного постороннего человека, все участники перед награждениями прошли тесты на COVID-19, а персонал был в масках.
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