Науседа: рекомендация Украине и Молдове начать переговоры о вступлении в ЕС – положительный сдвиг

"Решения такие, каких мы ожидали, чтобы у Украины и Молдовы появилась возможность начать переговоры о членстве, а Грузии был предоставлен статус кандидата. Определенные оговорки означают, что еще не все домашние задания выполнены, но это не те оговорки, которые сделали бы процесс невозможным", – заявил Г. Науседа в среду в Паневежисе.

"Сегодня, необходимо признать, фактор времени очень важен, особенно для Украины, которая борется за свою свободу и для которой такие позитивные сдвиги невероятно укрепляют ее дух, желание бороться и сопротивляться оккупанту", – подчеркнул он.

Глава государства заверил, что это решение создает хорошую основу для предстоящего заседания Европейского совета (ЕС). Он надеется, что во время заседания ЕС удастся убедить все стороны одобрить рекомендацию ЕК.