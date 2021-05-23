Глава государства также сообщил, что по предварительным данным за основателем Nexta Романом Протасевичем следит КГБ.

"Сегодня в гражданской авиации произошло беспрецедентное событие, когда гражданский самолет был насильственно, с использованием военных самолетов, посажен в Минске. В самолете находился 171 пассажир 18 национальностей, по неподтвержденным данным, из них - 94 гражданина Литовской Республики.

Причина задержания заключалась в том, что оппозиционный журналист Роман Протасевич, по предварительным данным, отслеживавшийся КГБ, находился в самолете, и использовав ложную информацию, которая изначально касалась наличия взрывчатых веществ на борту, позже - о конфликте на борту. Используя эту информацию, потенциально была найдена причина для посадки самолета", - сказал Г. Науседа.

Однако он указал, что это следует однозначно рассматривать как похищение человека с применением военной силы и ложных обвинений.

"Таким образом, жизни указанных граждан были поставлены под угрозу, безопасная гражданская авиация оказалась под угрозой, и этот жестокий акт принуждения должен быть оценен со всей строгостью", - сказала Г. Науседа.

Президент заявил, что если задержанного в Минском аэропорту журналиста Романа Протасевича не отпустят, на уровне ЕС будут обсуждаться "очень серьезные санкции".

Глава государства подчеркнул, что возможны и прочие меры, которые могли бы быть применены к минскому режиму.

"Включая то, что белорусское воздушное пространство будет признано небезопасном для гражданской авиации, учитывая, что самолеты "Белавиа" лишатся права приземляться в аэропортах стран ЕС и НАТО", – заявил Г. Науседа в воскресенье на пресс-конференции.

По его словам, Международная организация гражданской авиации должна провести подробное расследование, которое бы "ответило на вопрос о том, как так вышло, что посреди белого дня произошел государственный теракт".

Г. Науседа сказал, что эти вопросы будет поднимать на заседании Совета руководителей ЕС.

"Большинство государств ЕС увидели истинное лицо этого режима, увидели, какая угроза появляется не только для белорусского гражданского общества, не только для оппозиции, но и для людей, которые никогда не были связаны с событиями в Беларуси", – сказал он.

Член президиума Белорусского координационного совета, бывший министр культуры этой страны Павел Латушко заявил, что располагает данными о том, что экипажу принудительно посаженного в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия.

В свою очередь, президент Литвы сказал, что не располагает подобной информацией, однако подчеркнул, что военные самолеты поднимались в воздух.

"Была создана совершенно ощутимая угроза безопасному полету самолета, и, несомненно, самолет был вынужден сменить свой курс, хотя в то время почти был в воздушном пространстве Литвы, уже почти приземлялся в нашей столице, в Вильнюсе", – сказал Г. Науседа.

"Самолет был вынужден изменить летный план, а это уже совершенно исключительное событие, никак не согласующееся с безопасной гражданской авиацией", – добавил он.

Глава МИД Литвы обратился в Генпрокуратуру

Как заявил на пресс-конференции Габриэлюс Ландсбергис, вынужденная посадка самолета является "инициированным государством террористическим актом против международной общественности".

В ответ на вопрос о том, получила ли Литва официальные объяснения Беларуси по создавшейся ситуации, министр сказал, что общение шло, по сути, только с пассажирами самолета.

"Весь день мы поддерживали связь с пассажирами самолета (...). Спасибо за информацию, которую они предоставили, спасибо за смелость. Хотя ситуация была экстремальной, они информировали ответственных лиц о том, что происходит. Поэтому сегодня у нас новости практически только от них", – сказал министр.

Г. Ландсбергис сказал, что обратился в Генпрокуратуру с тем, чтобы последняя начала расследование "возможного захвата самолета, который осуществил белорусский режим".

"Расследование покажет, и, может, ответит на многие вопросы. Сегодня мы руководствуемся только лишь частью информации", – сказал он.

Министр подчеркнул, что основной целью власти сегодня было безопасное возвращение пассажиров в Литву.

Г. Ландсбергис сказал, что на перехват самолета "будет ответ, он будет строгим".

Генпрокуратура Литвы начала расследование захвата самолета

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту захвата самолета и запрещенного обращения с людьми, подтвердили BNS в прокуратуре.

"Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми", – сообщила BNS в воскресенье руководитель по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

Как сообщила в воскресенье в социальной сети Facebook полиция Литвы, Бюро проводит расследование "по двум статьям Уголовного кодекса - о принудительном исчезновении и захвате самолета".

По ее данным, уже идентифицированы и будут опрошены первые свидетели, собираются прочие материалы, идет сотрудничество с прокурорами и должностными лицами других стран Евросоюза.

Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил BNS, что в данный момент сотрудники полиции уже находятся в аэропорту, где проводят "определенные процессуальные действия", в основном – опросы.

"Работает большая команда следователей, чтобы не задерживать людей, мы быстро опрашиваем всех и собираем все данные", – сказал Р. Кишкис.

По его словам, часть пассажиров опрошены в аэропорту.

"У одних пассажиров берем контактные данные, а других, которые, по нашему мнению, более важны, опрашиваем", – пояснил Р. Кишкис.

"Более десяти основных по большей части – члены экипажа", – сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько людей опрашивают в аэропорту.

Больше информации о расследовании Р. Кишкис обещал предоставить в понедельник.