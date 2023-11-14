Науседа: расширение Европейского союза укрепит и сам союз

Обращаясь к председателю Европейского совета, главам Германии, Греции, Бельгии, Кипра, Австрии и Венгрии, Президент подчеркнул, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом для ЕС, поскольку ее победа – единственный устойчивый путь к миру и стабильности в Европе, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

"В сложной геополитической ситуации Европейский союз может и должен стать еще более сильным и влиятельным игроком в международной политике. Наша миссия – защита основанного на правилах международного порядка – сегодня важна как никогда", - сказал президент, обращаясь к лидерам европейских стран.

Г. Науседа подчеркнул, что ЕС должен укреплять свою устойчивость, экономическую безопасность и конкурентоспособность, ускорять инвестиции в развитие оборонной промышленности и индустрии безопасности, во внедрение новых технологий и необходимую для военной мобильности инфраструктуру.