Науседа: расширение Европейского союза укрепит и сам союз

Обращаясь к председателю Европейского совета, главам Германии, Греции, Бельгии, Кипра, Австрии и Венгрии, Президент подчеркнул, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом для ЕС, поскольку ее победа – единственный устойчивый путь к миру и стабильности в Европе, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.
"В сложной геополитической ситуации Европейский союз может и должен стать еще более сильным и влиятельным игроком в международной политике. Наша миссия – защита основанного на правилах международного порядка – сегодня важна как никогда", - сказал президент, обращаясь к лидерам европейских стран.
Г. Науседа подчеркнул, что ЕС должен укреплять свою устойчивость, экономическую безопасность и конкурентоспособность, ускорять инвестиции в развитие оборонной промышленности и индустрии безопасности, во внедрение новых технологий и необходимую для военной мобильности инфраструктуру.
"Общий рынок – это экономический стержень ЕС. Для повышения конкурентоспособности ЕС нам необходимо уделять особое внимание как устранению барьеров, которые все еще существуют на внутреннем рынке ЕС, особенно в сфере услуг, так и расширению доступа для наших компаний к источникам финансирования, а также укреплению международного партнерства", - сказал президент.
Глава Литвы подчеркнул, что рекомендация Европейской комиссии начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС и предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС является важным шагом в подготовке будущих решений Европейского совета по расширению Евросоюза, указывается в сообщении.
"Расширение ЕС – это возможность объединить и укрепить континент. Успешная реализация нового этапа расширения ЕС позволит достичь самого большого роста внутреннего рынка с 2004 года", - сказал президент. Г. Науседа подчеркнул, что решения о расширении ЕС не должны становиться заложниками институциональных вопросов.
"Учитывая геополитическую важность процесса расширения ЕС, мы должны сначала принять решения о расширении ЕС и только потом говорить об институциональных реформах", - подчеркнул глава государства.
Обращаясь к лидерам европейских государств, президент также подчеркнул растущую необходимость защиты границ Евросоюза.
"Мы видим, что процесс нелегальной миграции можно легко инструментализировать и использовать в качестве оружия против стран ЕС для дестабилизации ситуации. Мы обязаны предотвратить это путем создания единых стандартов защиты внешних границ ЕС и увеличения финансирования, выделяемого на борьбу с нелегальной миграцией и охрану границ", - отметил президент.
Как указывает офис президента, встреча глав европейских государств в Берлине – одна из серии круглых столов, на которых лидеры ЕС стремятся подготовиться к принятию решений по приоритетам в новом политическом цикле, которые будут обсуждаться на Европейском совете весной 2024 года.