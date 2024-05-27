Науседа раскритиковал предложение об ограничении количества сроков полномочий президента до одного

"Не думаю, что сейчас самое подходящее время для рассмотрения таких достаточно ключевых аспектов Конституции. На мой взгляд, два срока полномочий президента дают ему возможность сильнее прочувствовать свой первый срок и изо всех сил взяться за работу во второй срок", – заявил Науседа на пресс-конференции в понедельник.
По мнению главы государства, трудности, возникшие в первый срок полномочий, могут помочь во время второго срока.
"Период моего обучения был достаточно коротким и достаточно сложным, потому что времени учиться не было, и мне пришлось столкнуться сразу с пандемией, миграцией и обострением вопросов безопасности. Однако сегодня я чувствую себя совершенно спокойно, совершенно твердо во всех отношениях. Я знаю, что нужно делать, знаю, как это делать, как сотрудничать с другими политическими силами. Теми, кто желает сотрудничать. Этот опыт, который я приобрел во время своего первого срока, мне очень пригодится во время второго", – подчеркнул президент.
В воскресенье, в ответ на более низкую по сравнению с первым туром явку избирателей, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Сквернялис намекнул, что, возможно, стоит подумать об изменении Конституции. По его мнению, разумнее было бы иметь один семилетний президентский срок. По мнению политика, введение одного срока побудило бы главу государства работать интенсивнее и лучше соответствовать ожиданиям народа.