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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что пробел из-за сокращения поставок вакцины AstraZeneca должна компенсировать вакцина американского производства Johnson & Johnson, которая должна быть подтверждена в Евросоюзе (ЕС) в марте.
Науседа: пробел с AstraZeneca поможет заполнить вакцина Johnson &amp; Johnson
© Reuters / Scanpix

Вакцина Johnson & Johnson отличается тем, что при вакцинации достаточно одной дозы. Недавно ее разрешили использовать в США.

"Сегодня мы больше не зависим только от AstraZeneca, вскоре у нас будет и четвертый производитель, Johnson & Johnson (...)", - сказал в понедельник журналистам президент в Каунасе.

С марта почти на четверть сокращены объемы поставок вакцины AstraZeneca, запланированные на полгода, информировала в понедельник BNS представитель министра здравоохранения. Представитель министра говорит, что объемы "по сравнению с предварительными присланными перед этим количествами" сократились.

По мнению Г. Науседы, из-за этого сообщения пока нет смысла делать "какие-то далеко идущие выводы". Президент сказал, что они вместе с главами других стран ЕС постоянно оказывают давление на Еврокомиссию жестче вести переговоры с производителями вакцин, чтобы они выполняли свои обязательства.

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