Вакцина Johnson & Johnson отличается тем, что при вакцинации достаточно одной дозы. Недавно ее разрешили использовать в США.
"Сегодня мы больше не зависим только от AstraZeneca, вскоре у нас будет и четвертый производитель, Johnson & Johnson (...)", - сказал в понедельник журналистам президент в Каунасе.
С марта почти на четверть сокращены объемы поставок вакцины AstraZeneca, запланированные на полгода, информировала в понедельник BNS представитель министра здравоохранения. Представитель министра говорит, что объемы "по сравнению с предварительными присланными перед этим количествами" сократились.
По мнению Г. Науседы, из-за этого сообщения пока нет смысла делать "какие-то далеко идущие выводы". Президент сказал, что они вместе с главами других стран ЕС постоянно оказывают давление на Еврокомиссию жестче вести переговоры с производителями вакцин, чтобы они выполняли свои обязательства.
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