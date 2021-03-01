Вакцина Johnson & Johnson отличается тем, что при вакцинации достаточно одной дозы. Недавно ее разрешили использовать в США.

"Сегодня мы больше не зависим только от AstraZeneca, вскоре у нас будет и четвертый производитель, Johnson & Johnson (...)", - сказал в понедельник журналистам президент в Каунасе.

С марта почти на четверть сокращены объемы поставок вакцины AstraZeneca, запланированные на полгода, информировала в понедельник BNS представитель министра здравоохранения. Представитель министра говорит, что объемы "по сравнению с предварительными присланными перед этим количествами" сократились.

По мнению Г. Науседы, из-за этого сообщения пока нет смысла делать "какие-то далеко идущие выводы". Президент сказал, что они вместе с главами других стран ЕС постоянно оказывают давление на Еврокомиссию жестче вести переговоры с производителями вакцин, чтобы они выполняли свои обязательства.