Как сообщает президентское ведомство, главы государств обсудили это в понедельник во время визита в Киев.

"Предлагаю сообща инициировать дискуссии в Брюсселе по нескольким вопросам – о необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и регламентирующие охрану внешних границ правовые акты, а также о возможности получения финансирования ЕС для возведения забора на границе с Беларусью", – сказал Г. Науседа.

Он также подчеркнул, что странам Балтии и Польше следует занимать единую и принципиальную позицию в отношении белорусского режима, а в контексте кризиса с нелегальной миграцией и военных учений "Запад-2021" региональное сотрудничество подлежит укреплению.

Главы стран Балтии и Польши, в частности, приняли и совместную декларацию, в которой, как сообщает президентское ведомство, выражается обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, активизации репрессий и преследования оппонентов режима.

Науседа награжден орденом Украины

Президент Г. Науседа, который отбыл с визитом в Украину в воскресенье, в понедельник был награжден одной из высших наград этой страны – орденом Ярослава Мудрого.

Как сообщает президентское ведомство, этим орденом награждают за исключительные заслуги перед Украиной и ее народом.

Орден президенту Литвы во время проходящей в Киеве инаугурационной встречи "Крымской платформы" вручил глава Украины Владимир Зеленский.

В ходе визита в Украину Г. Науседа также примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины.

"Крымская платформа" – это дипломатическая инициатива Украины, целью которой является привлечение внимания международного сообщества к незаконно осуществленной Россией в 2014 году аннексии Крыма.