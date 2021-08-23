Как сообщает президентское ведомство, главы государств обсудили это в понедельник во время визита в Киев.
"Предлагаю сообща инициировать дискуссии в Брюсселе по нескольким вопросам – о необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и регламентирующие охрану внешних границ правовые акты, а также о возможности получения финансирования ЕС для возведения забора на границе с Беларусью", – сказал Г. Науседа.
Он также подчеркнул, что странам Балтии и Польше следует занимать единую и принципиальную позицию в отношении белорусского режима, а в контексте кризиса с нелегальной миграцией и военных учений "Запад-2021" региональное сотрудничество подлежит укреплению.
Главы стран Балтии и Польши, в частности, приняли и совместную декларацию, в которой, как сообщает президентское ведомство, выражается обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, активизации репрессий и преследования оппонентов режима.
Науседа награжден орденом Украины
Президент Г. Науседа, который отбыл с визитом в Украину в воскресенье, в понедельник был награжден одной из высших наград этой страны – орденом Ярослава Мудрого.
Как сообщает президентское ведомство, этим орденом награждают за исключительные заслуги перед Украиной и ее народом.
Орден президенту Литвы во время проходящей в Киеве инаугурационной встречи "Крымской платформы" вручил глава Украины Владимир Зеленский.
В ходе визита в Украину Г. Науседа также примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины.
"Крымская платформа" – это дипломатическая инициатива Украины, целью которой является привлечение внимания международного сообщества к незаконно осуществленной Россией в 2014 году аннексии Крыма.
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