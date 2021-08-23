aA
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Эстонию, Латвию и Польшу сообща добиваться пересмотра миграционной политики Европейского союза (ЕС), а также поднять вопрос о финансировании возведения забора на границе с Беларусью.
Prezidentas Gitanas Nausėda
Prezidentas Gitanas Nausėda

Как сообщает президентское ведомство, главы государств обсудили это в понедельник во время визита в Киев.

"Предлагаю сообща инициировать дискуссии в Брюсселе по нескольким вопросам – о необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и регламентирующие охрану внешних границ правовые акты, а также о возможности получения финансирования ЕС для возведения забора на границе с Беларусью", – сказал Г. Науседа.

Статьи по теме:
Президент: Литва никогда не признает оккупацию и аннексию Крыма  (179)
"Крымская платформа": чего хочет Зеленский и почему на саммит не пригласили Россию?  (30)

Он также подчеркнул, что странам Балтии и Польше следует занимать единую и принципиальную позицию в отношении белорусского режима, а в контексте кризиса с нелегальной миграцией и военных учений "Запад-2021" региональное сотрудничество подлежит укреплению.

Главы стран Балтии и Польши, в частности, приняли и совместную декларацию, в которой, как сообщает президентское ведомство, выражается обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, активизации репрессий и преследования оппонентов режима.

Науседа награжден орденом Украины

Президент Г. Науседа, который отбыл с визитом в Украину в воскресенье, в понедельник был награжден одной из высших наград этой страны – орденом Ярослава Мудрого.

Как сообщает президентское ведомство, этим орденом награждают за исключительные заслуги перед Украиной и ее народом.

Орден президенту Литвы во время проходящей в Киеве инаугурационной встречи "Крымской платформы" вручил глава Украины Владимир Зеленский.

В ходе визита в Украину Г. Науседа также примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины.

"Крымская платформа" – это дипломатическая инициатива Украины, целью которой является привлечение внимания международного сообщества к незаконно осуществленной Россией в 2014 году аннексии Крыма.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте (19)

Александр Лукашенко , выступая на сессии Организации...

Премьеры стран Балтии и Польши осудили гибридную атаку Беларуси на границе (1)

Премьеры стран Балтии и Польши в совместном заявлении...

Глава МИД Литвы просит жесткого ответа ЕС на создаваемый Беларусью миграционный кризис (36)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Забор на границе с Беларусью будет возводить холдинг Epso-G (11)

Забор на границе с Беларусью будет возводить...

Граница на замке. Всегда ли эффективны стены между странами (15)

Все больше государств укрепляют свои границы, пытаясь...

TOP новостей

В регионах бизнес, принимающий клиентов с "паспортом возможностей", сталкивается с проблемами (18)

Если в бар приходят 8 человек, а у одного нет "паспорта...

В ожидании нового митинга – признаки опасности: мы допустили большие ошибки (32)

Сейчас во многих странах проходят протесты из-за...

Без "паспорта возможностей" тяжело, а прививаться страшно: рассказ молодой женщины (48)

Молодая жительница Вильнюса , которая почувствовала...

Для торговцев фальшивыми "паспортами возможностей" – плохие новости: придется предъявлять документ (35)

Поскольку в Литве стало больше представителей...

Президент: Литва никогда не признает оккупацию и аннексию Крыма (179)

Литва никогда не признавала и не признает оккупацию и...