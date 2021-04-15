Как сказала на пресс-конференции в четверг советник президента по вопросам образования, науки и культуры Вилма Бачкюте, на встрече шла речь о ситуациях в школах, возвращении в школы учеников младших классов, об "оправдавшей себя" практике накопительного тестирования, а президент подчеркнул, что "хороший, оправдавший себя эксперимент стоит продолжать".

"Президент понимает, что вряд ли можно что-то изменить в этом учебном году, школы открываются, однако окончание учебного года уже совсем скоро. Поэтому призывает все образовательное сообщество, а также ответственные институции власти, профсоюзы, самоуправления, родительские и ученические организации сплотиться для одной задачи, чтобы в следующем учебном году мы могли безопасно открыть все школы (...)", - сказала она.

Министр образования Юргита Шюгждинене также подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация плохая, но правительство уже решило вернуть с мая выпускников, учеников младших классов - еще раньше - "вживую" уже обучается около 71 тыс.

Надеются вернуть в школы остальных учеников

Ю. Шюгждинене подчеркнула, что Польша, Эстония, Чехия полностью закрыли контактное обучение, однако Литва думает вернуть в школы и других учеников, применяя методику безопасного возвращения, то есть накопительное тестирование.

"Следующий наш шаг - 5-8 классы. В них много школьников. (...) мы должны быть уверены, что это возвращение безопасно и что у нас в самоуправлениях хорошо организован процесс тестирования", - сказала она.

Министр сказала, что вакцинировано уже около половины абитуриентов, и она надеется, что за две недели их будет 60%.

Дулькис обещает новшества в тестировании

Министр здравоохранения Арунас Дулькис утверждал, что процесс открытия школ связан и с увеличением объемов тестирования: на прошлой неделе в образовательных учреждениях проведено 17 тыс. профилактических тестов на COVID-19, на этой неделе до четверга - уже 11 тыс., также в 70-и школах тестируется около 9 тыс. младшеклассников, на прошлой неделе таких накопительных тестов было сделано уже почти 11 тыс.

"В дальнейшем точно не останется преград, чтобы все вернулись к контактному обучению, так как накопительные тесты уже смогут делать и сами школьники под надзором специалистов по общественному здравоохранению", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что "уже в ближайшее время" будет создана возможность делать экспресс-тесты на антигены, а это немного освободит лаборатории и администрации самоуправлений. Он говорит, что пока не может назвать точные даты, когда эти тесты начнут применяться в школах.

По данным А. Дулькиса, 34 тыс. работников образования привиты хотя бы одной дозой вакцины, около 20 тыс. - двумя дозами.